Câți bani au primit Alina Pușcău și Cristina Postu pentru participarea la Asia Express 2025: „Am trăit zece vieți într-una”

Alina Pușcău și Cristina Postu au fost eliminate de la Asia Express 2025, după șase săptămâni petrecute în show. Descoperă în rândurile de mai jos câți bani au câștigat pentru participarea la reality show-ul de la Antena 1.

Câți bani au primit Alina Pușcău și Cristina Postu pentru participarea la Asia Express 2025

Alina Pușcău și Cristina Postu au fost eliminate de la Asia Express 2025 în ediția din 16 octombrie, după șase săptămâni petrecute în reality show-ul de la Antena 1.

Emisiunea Asia Express are un buget considerabil, raportat la succesul ei. Fiindcă nu de puține ori reality show-ul este lider de audiență, grupul Antena TV investește sume generoase în producția sa. În acest buget sunt prevăzute și salariile concurenților.

În mediul online se speculează că Alina Pușcău și Cristina Postu au primit câte 3.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în show-ul de la Antena 1. Nu se precizează însă dacă fiecare a beneficiat ce această sumă sau dacă ea a fost împărțită între ele. Cumulat, modelul și arhitecta ar fi primit 21.000 de euro. Nimeni nu a confirmat însă în mod oficial această sumă.

Citește și: Câți bani încasează eroii nevăzuți din Asia Express. Ce salariu are un cameraman pentru cele 44 de zile de filmări

Citește și: Câți bani au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru 3 zile în Asia Express. Suma nu e deloc mică

Citește și: Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei

Alina Pușcău: „Am trăit zece vieți într-una””

Alina Pușcău și Cristina Postu au fost eliminate de la Asia Express 2025 după cursa pentru ultima șansă împotriva echipelor formate din Emil Rengle și Alejandro Fernandez și Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam. Cristina Postu a izbucnit în lacrimi când a văzut amuleta de culoare roșie.

„A început să plouă. Plânge și Universul pentru noi. Ce am trăit noi aici nu o să mai trăim niciodată. A fost o experiență foarte frumoasă și unică. A fost un parcurs foarte frumos și îi mulțumesc Cristinei. O iubesc foarte mult și a fost o experiență de viață. Am trăit zece vieți într-una”, a spus Alina Pușcău, după ce a fost eliminată de la Asia Express.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News