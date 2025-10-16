Câți bani au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru 3 zile în Asia Express. Suma nu e deloc mică

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au revenit în Asia Express, dar doar pentru o etapă. Cei doi au filmat trei zile, însă au încasat o mulțime de bani. Iată ce sume au luat cei doi comedianți de la Antena 1.
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou în Asia Express
Cătălin Bordea și Nelu Cortea au revenit la Asia Express, după ce au câștigat o dată marele trofeu al emisiunii. Cei doi comedianți au venit pentru o etapă pe platourile de filmare și s-au distrat de minune, amintindu-și de provocările pe care ei înșiși le-au întâmpinat în concurs.
Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat trofeul America Express și premiul în valoare de 30.000 de euro în sezonul 5.
Câți bani au primit cei doi comedianți
Cei doi au stat doar 3 zile pe platourile de filmare Asia Express, însă au încasat sume frumușele. Conform unor surse, aceștia au primit fiecare câte 5.000 de euro. O sumă destul de mare, având în vedere că au fost doar 3 zile de filmări. Producția Asia Express i-a chemat pe cei doi pentru a le da încredere echipelor rămase în competiție, dar și prin prisma popularității de care se bucură comedianții care au trecut deja prin această experiență dificilă.â
Echipele din acest sezon sunt: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, Karmen și prietena ei, Olga Barcari.
Printre cei care au părăsit deja competiția se numără Catinca Roman și Calina, Raluca Bădulescu și fostul său soț și Mara Bănică și Serghei Mizil.
