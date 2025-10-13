De ce s-a despărțit Olga Barcari de Cătălin Bordea. Concurenta Asia Express a spus totul: „S-a speriat”

Olga Barcari, concurenta de la Asia Express, a vorbit despre relația de scurtă durată pe care a avut-o cu comediantul Cătălin Bordea. Tânăra a spus ce s-a întâmplat între ei, dar și cum a fost revederea cu acesta.

Cătălin Bordea „s-a speriat” și a fugit din relația cu Olga Barcari

Olga Barcari participă la Asia Express cu prietena ei, Karmen. Cele două au fost în aventura vieții lor, la fel cum a fost și Cătălin Bordea cu prietenul lui, Nelu Cortea.

Concurenta a vorbit despre relația de scurtă durată pe care a avut-o cu comediantul și despre motivele despărțirii. Olga a fost printre primele femei cu care Cătălin Bordea s-a afișat în public după divorțul de Livia, fosta lui soție.

Olga Barcari a spus că a rămas în relații bune cu Cătălin Bordea și încă vorbesc.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga.

Olga a devenit cunoscută odată cu apariția lângă Bordea, însă faima nu i-a picat prea bine. Ea a povestit că au afectat-o articolele apărute în presă.

„M-au afectat articolele apărute în CANCAN.RO, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin!

M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul.

Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a mai spus concurenta Asia Express.

„E mai puternic decât arată la televizor”

Olga Barcari a vorbit despre Cătălin Bordea și despre felul în care acesta se comportă într-o relație. Ea a spus că este mai puternic decât arată la televizor și este un bun observator.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci.

Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a spus Olga Bacari.

Cât despre ultima întâlnire, Olga a spus că s-a văzut cu Bordea după ce a participat la Asia Express și totul a decurs bine, fără tensiuni.

