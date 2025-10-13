De ce s-a despărțit Olga Barcari de Cătălin Bordea. Concurenta Asia Express a spus totul: „S-a speriat”

Olga Barcari, concurenta de la Asia Express, a vorbit despre relația de scurtă durată pe care a avut-o cu comediantul Cătălin Bordea. Tânăra a spus ce s-a întâmplat între ei, dar și cum a fost revederea cu acesta.
Cătălin Bordea „s-a speriat” și a fugit din relația cu Olga Barcari
Olga Barcari participă la Asia Express cu prietena ei, Karmen. Cele două au fost în aventura vieții lor, la fel cum a fost și Cătălin Bordea cu prietenul lui, Nelu Cortea.
Concurenta a vorbit despre relația de scurtă durată pe care a avut-o cu comediantul și despre motivele despărțirii. Olga a fost printre primele femei cu care Cătălin Bordea s-a afișat în public după divorțul de Livia, fosta lui soție.
Olga Barcari a spus că a rămas în relații bune cu Cătălin Bordea și încă vorbesc.
„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga.
„M-au afectat articolele apărute în CANCAN.RO, pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin!
M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul.
Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a spus Olga Bacari.
Cât despre ultima întâlnire, Olga a spus că s-a văzut cu Bordea după ce a participat la Asia Express și totul a decurs bine, fără tensiuni.
