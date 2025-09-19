Olga Barcari, declarații dureroase după moartea tatălui ei: „Am creierul blocat, nu realizez că tata nu mai este printre noi”

Olga Barcari a făcut declarații dureroase după moartea tatălui ei. Concurenta de la Asia Express a spus că încearcă să rămână puternică și să treacă peste această pierdere alături de familie, chiar dacă încă nu realizează pe deplin că părintele său nu mai este în viață. Iată ce mărturisiri a făcut hair-stylista recent!

Olga Barcari, declarații dureroase după moartea tatălui ei

Prin intermediul rețelelor de socializare, Olga Barcari a vorbit despre pierderea tatălui său și despre modul în care încearcă să facă față acestor momente grele din viața ei. Celebra hair-stylistă a mărturisit că, deși durerea este mare, încearcă să își găsească puterea alături de familie și de cei apropiați.

Concurenta de la Asia Express a recunoscut că încă nu a realizat pe deplin pierderea suferită. Ea a subliniat că a fost mereu o persoană puternică.

„Sunt bine, suntem puternici și vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis. Au fost foarte mulți oameni care mi-au scris și care m-au susținut, dar cum ne place nouă moldovenilor să trecem destul de ușor peste o astfel de pierdere, suntem mulți aici, suntem la masă, povestim, ne aducem aminte de copilărie cu neamurile, cu vecinii și, cumva, trece durerea asta mult mai ușor.

Eu sunt foarte bine, sunt o fată foarte puternică, dintotdeauna am fost așa. Încă nu realizez ce mi se întâmplă, am creierul blocat, nu realizez că tata nu mai este printre noi, am impresia că este la spital și urmează să vină cât de curând, dar da, suntem bine”, a declarat vedeta pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Părintele concurentei de la Asia Express avea cancer

Olga Barcari și-a pierdut tatăl în urmă cu patru zile, pe data de 15 septembrie 2025. Părintele concurentei de la Asia Express avea cancer și a pierdut lupta cu această boală grea.

„Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, a scris Olga Barcari la postarea pe care a făcut-o atunci în mediul online.

Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025

Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. Are frumoasa vârstă de 37 de ani și vine din Republica Moldova. Lucrează ca hair-stylist și a plecat de acasă la vârsta de 17 ani cu visul de a face muzică, dar a ales o meserie mai practică.

Vedetei îi place limba română și, sprijinită de o colegă, s-a mutat mai întâi la Iași, în România. Experiențele prin care a trecut i-au format un caracter puternic și o sensibilitate aparte.

„Am plecat de acasă la 17 ani ca să dau actele la Conservator. Voiam să fac muzică, doar că am întârziat cu actele și m-am gândit că ar fi bine să fac o meserie, pentru că deja tundeam din clasa a VI-a. Am avut o colegă de muncă, care voia să se mute în România, eu îndrăgostită fiind de graiul acesta românesc și mi-a trimis Dumnezeu acea persoană ca să mut în România, în Iași prima oară. Cred că le-am spus părinților la telefon că mă mut în România.

Norocul meu sau al părinților mei este că nu și-au dat seama că aș fi putut să pățesc ceva mai rău, însă norocul meu este că nu am pățit nimic, doar că m-am dezvoltat (…) Am fost un copil luptător de când eram mică. Îmi plăcea să dorm pe la prieteni, pe la verișoare, pe la vecini și cumva lucrul acesta m-a ajutat și m-am adaptat (…) Nu contează prin ce greutăți treci, trebuie să le depășești. Sunt foarte sensibilă, pentru că îmi dau seama că un copil la 17 ani a trecut prin atâta suferință, dar m-a și întărit”, a povestit ea, în urmă cu ceva timp, la „Xtra Night Show”.

