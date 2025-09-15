Olga Barcari este în doliu. Tatăl concurentei de la Asia Express 2025 a murit noaptea trecută.

Tatăl Olgăi Barcari a murit

Olga Barcari (37 de ani) și-a pierdut tatăl. Bărbatul a fost răpus de cancer noaptea trecută. După tragedie, concurenta de la Asia Express – Drumul Eroilor a publicat un mesaj îndurerat în mediul online.

„Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, a scris Olga pe rețelele sociale.

Tot în mediul online, o apropiată de-a Olgăi, Svetlana, i-a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe.

„Atâta timp cât avem părinți, în suflet rămânem copii… Sincere condoleanțe!”, a transmis Svetlana, în dreptul unei imagini cu Olga și cu părinții ei.

Olga a avut o adolescență marcată de lipsuri

Olga Barcari a povestit în trecut că s-a mutat din Republica Moldova în România la vârsta de doar 17 ani, ca să se înscrie la Conservator. Din nefericire, Olga a întârziat la înscrieri. Acest lucru i-a schimbat complet traiectoria, în cele din urmă devenind hairstylist.

Mutarea la doar 17 ani dintr-o țară în alta a venit și cu provocări. Părinții ei nu au știut, pentru că Olga nu le-a povestit. Tânăra a fost un copil puternic, însă o mai emoționează și acum amintirile din acea perioadă.

„Am fost un copil luptător de când eram mică. Îmi plăcea să dorm pe la prieteni, pe la verișoare, pe la vecini. Cumva lucrul acesta m-a ajutat și m-am adaptat. (…) Nu contează prin ce greutăți treci, trebuie să le depășești. Sunt foarte sensibilă, pentru că îmi dau seama că un copil la 17 ani a trecut prin atâta suferință. Foame, singurătate, muncă multă, frig și toate cele. Ani de zile. Bani puțini. Dar m-a și întărit”, a povestit Olga în 2024, la „Xtra Night Show”.

Olga se numără printre concurenții Asia Express, sezonul 8, alături de fiica lui Adrian Minune, Karmen Simionescu (27 de ani).

