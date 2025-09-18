Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”

Gabi Tamaș și Dan Alexa fac o echipă foarte solidă la Asia Express, însă cei doi au avut parte de obstacole majore în aventura lor. În cel mai recent episod, cei doi concurenți au fost implicați într-un accident în timpul unei probe. Iată cum a decurs totul.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut accident la Asia Express

Incidentul prin care au trecut cei doi concurenți la Asia Express a fost unul destul de grav, iar Gabi Tamaș a fost la un pas de a se răni, lovindu-se la cap, însă superficial.

Totul s-a întâmplat la cursa pentru ultima șansă, care le-a dat bătăi de cap lui Gabi Tamaș și lui Dan Alexa. Cei doi se aflau pe o bicicleta de tip pedicab, iar Tamaș s-a lovit la cap de acoperișul triciclului. Dan Alexa n-am mai găsit frâna, iar întreg incidentul a stârnit îngrijorare.

Totul a început când Irina Fodor a prezentat misiunea. Printre echipele care au intrat în cursa pentru ultima șansă s-au numărat Dan Alexa și Gabi Tamaș, Anda Adam și Joseph, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Cursa era ca echipele să meargă pe o bicicletă făcută special pentru transportul pasagerilor. Chiar dacă totul părea amuzant, lucrurile s-au dovedit a fi cu adevărat complicate și chiar periculoase.

Dan Alexa și Gabi Tămaș s-au urcat pe ansamblu, însă când antrenorul se afla „la volan”, acesta a pierdut controlul pedicabului și a virat brusc la ieșirea din piață. Dan Alexa nu mai știa unde era frâna și s-a panicat.

”Când mi-am dat eu seama că frâna este, de fapt, la picior… Au sărit și peștii, a sărit și Găbiță al meu! Nu am putut să fac dreapta! Am început să râd, mă lovisem la genunchi. Stăteam și râdeam singur”, a declarat Dan Alexa, la Asia Express.

Când a virat la ieșirea din piață, triciclul s-a izbit de bordură și peștii transportați au sărit din vehicul, în timp ce Gabi Tamaș s-a lovit la cap.

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit serios și proba s-a terminat cu bine pentru echipă.

Gabi Tamaș și Dan Alexa, luați cu mașina de poliție în Asia Express

Cei doi concurenți au parte de multe peripeții pe Drumul Eroilor. În timp ce se aflau în căutarea unei mașini care să îi ducă într-un oraș din Filipine, cei doi au ajuns într-io mașină de poliție.

Totul s-a întâmplat la jocul de amulete când Tamaș i-a convins pe polițiști să îi ducă în Portul Pansol. Totuși, mașina de poliție nu i-a lăsat pe cei doi concurenți chiar la destinație, așa că foștii fotbaliști au trebuit să facă din nou autostopul. Inventivi, cei doi au rugat polițiștii să oprească ei o mașină care să îi ducă la destinație, lucru care s-a și întâmplat.

Mai mult, cei doi au ajuns înaintea Irinei Fodor la destinație, după ce prezentatoarea și echipa au fost reținuți în trafic.

