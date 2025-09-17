Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la „Asia Express” 2025. Și-au negociat dur contractele cu Antena 1

Dan Alexa și Gabi Tamaș au participat sezonul acesta la „Asia Express”, cei doi formând una dintre cele mai îndrăgite și apreciate echipe. Fotbaliștii și-au negociat contractele, la fel ca toate celelalte vedete, însă nu s-au lăsat „înduplecați” prea ușor, aceștia acceptând provocarea doar pentru o sumă mare de bani.

Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru a participa la „Asia Express”

Nouă echipe au pornit anul acesta pe „Drumul Eroilor” la „Asia Express”, printre acestea și cea formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș. Cu simțul umorului la purtător și pregătiți pentru noi aventuri, fotbaliștii și-au făcut bagajele și au pornit spre Asia. Însă nu înainte de a negocia dur contractul cu Antena 1.

Dacă Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, au fost recompensate cu 2.000 de euro per etapă, fotbaliștii au avut pretenții mai mari. Potrivit iamsport.ro, Dan Alexa a cerut trustului 20.000 de euro pentru a participa la celebra emisiune.

Nici Gabi Tamaș nu s-a lăsat mai prejos și a cerut și el, un onorariu aproape la fel de mare precum cel al colegului său.

Însă, pe lângă acești bani, ei au fost recompensați cu câte 2.500 de euro pe săptămână, la care s-au adăugat banii proveniți din amuletele câștigate, câte 1.000 de euro per amuletă, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.

Citește și: Câți copii are Dan Alexa, de la Asia Express. A fost căsătorit de două ori

Citește și: Dan Alexa, despre experiența Asia Express: „Am mai cedat psihic. Unii au mai sărit calul”

Fotbaliștii, protagoniștii unui moment istoric la „Asia Express”

Dan Alexa și Gabi Tamaș se distrează de minune în „Asia Express”, însă sunt și competitivi, cei doi făcând tot posibilul să câștige cât mai multe etape și să ajungă până în marea finală. Nivelul lor de competitivitate este atât de mare încât au devenit rapid protagoniștii unui moment istoric: au fost luați la autostop de mașina poliției și au ajuns la punctul de întâlnire înaintea producătorilor și a Irinei Fodor.

Citește și: Raluca Bădulescu a fost dată de gol de Cătălin Botezatu. Puțină lume știe acest detaliu despre concurenta Asia Express

Citește și: Cum a reacționat Raluca Bădulescu după ce Alina Pușcău a făcut-o „ipocrită” la Asia Express

În cea de-a doua etapă a show-ului, Dan și Gabi au reușit să convingă o echipă de polițiști să îi ducă la destinație, aceștia dorindu-și să participe la jocul de amuletă ce se desfășura în Portul Pansol.

Văzând mașina de poliție, Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri și i-a convins pe polițiști să îi ducă la Irina Fodor. Astfel, ei au reușit să treacă prin traficul infernal din Filipine și să ajungă la punctul de întâlnire înaintea Irinei și a producătorilor, lucru care nu s-a mai întâmplat în nicio ediție a emisiunii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dan Alexa și Gabi Tamaș pe „Drumul Eroilor”, în „Asia Express”

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News