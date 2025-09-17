Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la „Asia Express” 2025. Și-au negociat dur contractele cu Antena 1

Dan Alexa și Gabi Tamaș au participat sezonul acesta la „Asia Express”, cei doi formând una dintre cele mai îndrăgite și apreciate echipe. Fotbaliștii și-au negociat contractele, la fel ca toate celelalte vedete, însă nu s-au lăsat „înduplecați” prea ușor, aceștia acceptând provocarea doar pentru o sumă mare de bani.
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru a participa la „Asia Express”
Nouă echipe au pornit anul acesta pe „Drumul Eroilor” la „Asia Express”, printre acestea și cea formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș. Cu simțul umorului la purtător și pregătiți pentru noi aventuri, fotbaliștii și-au făcut bagajele și au pornit spre Asia. Însă nu înainte de a negocia dur contractul cu Antena 1.
Însă, pe lângă acești bani, ei au fost recompensați cu câte 2.500 de euro pe săptămână, la care s-au adăugat banii proveniți din amuletele câștigate, câte 1.000 de euro per amuletă, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.
Fotbaliștii, protagoniștii unui moment istoric la „Asia Express”
Dan Alexa și Gabi Tamaș se distrează de minune în „Asia Express”, însă sunt și competitivi, cei doi făcând tot posibilul să câștige cât mai multe etape și să ajungă până în marea finală. Nivelul lor de competitivitate este atât de mare încât au devenit rapid protagoniștii unui moment istoric: au fost luați la autostop de mașina poliției și au ajuns la punctul de întâlnire înaintea producătorilor și a Irinei Fodor.
În cea de-a doua etapă a show-ului, Dan și Gabi au reușit să convingă o echipă de polițiști să îi ducă la destinație, aceștia dorindu-și să participe la jocul de amuletă ce se desfășura în Portul Pansol.
Văzând mașina de poliție, Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri și i-a convins pe polițiști să îi ducă la Irina Fodor. Astfel, ei au reușit să treacă prin traficul infernal din Filipine și să ajungă la punctul de întâlnire înaintea Irinei și a producătorilor, lucru care nu s-a mai întâmplat în nicio ediție a emisiunii.
