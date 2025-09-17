Raluca Bădulescu a fost dată de gol de Cătălin Botezatu. Puțină lume știe acest detaliu despre concurenta Asia Express

Cătălin Botezatu a vorbit despre Raluca Bădulescu, buna lui prietenă care participă la Asia Express. Designerul și-a spus părerea despre colega lui, spunând și un lucru pe care puțini îl știu despre ea.

Cătălin Botezatu, declarații despre Raluca Bădulescu

Cătălin Botezatu a vorbit despre una dintre cele mai vechi prietenii din showbizul românesc, cea pe care o are cu Raluca Bădulescu. Într-un interviu acordat revistei Viva!, Botezatu a dezvăluit ce părere are despre concurenta Asia Express.

„Cu Raluca am o prietenie de zeci de ani, e un personaj, un fenomen, o femeie foarte deșteaptă, o femeie pe care te poți baza la bine și la greu, o femeie cu care te poți distra. În același timp, e o femeie sensibilă, contrar aparențelor.

E și o femeie cu voință, a slăbit câteva zeci de kilograme și s-a menținut. Un punct forte al ei este că nu-i pasă de gura lumii, a trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut, n-a depins de nimeni, poate doar de părinții ei, dar e firesc”, a spus Cătălin Botezatu pentru VIVA!

Raluca Bădulescu a slăbit peste 70 de kilograme după ce a suferit o intervenție de micșorare a stomacului. Astăzi, vedeta are 50 de ani și se simte mai bine ca oricând.

Cătălin Botezatu, despre starea lui de sănătate:„ Am scăpat cu viață”

Cătălin Botezatu a vorbit și despre starea lui de sănătate, spunând că a trecut prin anumite cumpene dificile în viața lui, fiind aproape de moarte. Din fericire, el a scăpat cu bine și acum își face analize periodic.

„Am avut niște cumpene, poate că așa a trebuit, că se spune că Dumnezeu ne dă, să vadă cât putem să ducem. Eu am trecut prin aceste cumpene, au fost vecine cu moartea, dar tot cu ajutorul lui Dumnezeu am scăpat cu viață. Acum îmi fac analizele aproape la zi, dacă nu le fac în Turcia, le fac în România, și încerc să nu depășesc limitele, deși le forțez uneori”, a declarat Botezatu.

Designerul a aflat că suferă de cancer și acum face analize din 6 în 6 luni. El a fost la un pas de moarte după ce a aflat că are cancer la colon, o descoperire făcută din întâmplare.

„A fost o tumoare ascunsă în spatele apendicului, pe care am descoperit-o întâmplător în Turcia, pentru că eu acolo îmi fac analizele. Filmam la o altă emisiune și spuneam că simt așa niște înțepături dar nu deranjant. Am făcut un ecograf și au văzut că am o formă specială de apendicită. Am și râs… pai puteam eu să am un apendic normal?

Mi-au zis să mă operez, dar nu am vrut pentru că aveam prezentări în România. Am venit aici, mi-am scos apendicul, dar când l-am scos am descoperit această tumoare ascunsă în spatele apendicului. O tumoare nașpa” povestea Cătălin Botezatu.

A fugit la Instabul, unde medicii i-au salvat viața, iar acum face constant analize pentru prevenție.

