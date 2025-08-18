De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota: „Ea a înțeles asta”

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota s-au despărțit, a confirmat designerul pentru Cancan.ro. Creatorul de modă a dezvăluit și motivele pentru care relația nu a funcționat.

De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota

Cătălin Botezatu (58 de ani) și Nicolle Fota (18 ani) s-au afișat pentru prima oară împreună în această primăvară. Recent, designerul a confirmat că el și modelul s-au despărțit. Totodată, creatorul de modă a vorbit despre motivele din cauza cărora relația dintre ei nu a funcționat.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine.

E mai complicat și acum… știi… uneori și diferența de vârstă nu pot să spun că nu contează, contează. Și nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică uneori (râde), dar încerc. Încerc, pentru că ea merită, este o fată extraordinară și merită toată atenția mea”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Cancan.ro.

„Ea a înțeles asta”

Cu toate că s-au despărțit, creatorul de modă vrea în continuare să o sprijine pe Nicolle Fota în cariera de model. În plus, designerul o încurajează pe Nicolle să urmeze o facultate și nu orice facultate, ci pe cea de Medicină.

„Mi-am dorit foarte tare să își termine liceul, să-și ia Bacalaureatul și să facă o facultate. Eu consider că în ziua de astăzi, indiferent ce facultate faci, o patalama acolo e bună. Mi-am dorit pentru ea să facă Medicina, o să facă și Medicina. Mai departe, o să vedem. N-am timp, si ea a înțeles asta, eu sunt tot timpul plecat, nu peste tot pot s-o iau cu mine pentru că nu am cum”, a mai spus Cătălin Botezatu, pentru sursa citată.

Astfel, motivele despărțirii dintre Cătălin Botezatu și Nicolle Fota includ diferența foarte mare de vârstă și cariera solicitantă a designerului, printre altele.

„Nicolle e un potențial de femeie”

Într-un alt interviu, Botezatu a spus că apreciază la Nicolle faptul că este modestă și că nu umblă prin cercuri „dubioase”.

„Nicolle e un potențial de femeie, dar este foarte tânără. (…) E foarte modestă. Am apreciat la ea că nu vorbește prea mult, că nu se aruncă în cercuri din astea, cred, sper, dubioase, dar îmi doresc foarte tare să învețe și să-și termine, așa cum și-a terminat cu brio liceul, să termine și o facultate și dacă se poate Medicina, ar fi ideal”, a spus creatorul de modă, pentru Click!.

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota s-au întâlnit recent la festivalul Wonderland de la Cluj, unde creatorul a avut prezentare și unde el a invitat-o pe ea. Revederea a fost scurtă însă, pentru că Nicolle a trebuit să plece în alt oraș.

Foto: Instagram; Facebook

