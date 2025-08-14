Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul

Bianca Drăgușanu revine pe micile ecrane. Fosta asistentă TV se numără printre primii invitați din emisiunea „La Bine și la Roast”, cel mai nou proiect marca Pro TV, găzduit de Răzvan Exarhu. În fiecare ediție a show-ului, un personaj va fi ironizat de cei prezenți în platou. În cadrul ediției la care a participat Bianca, se pare că ținta glumelor a fost Cătălin Botezatu. Cum a reacționat designerul.

Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV

Bianca Drăgușanu (43 de ani) și Cătălin Botezatu (58 de ani) revin pe micile ecrane într-un show plin de umor și cu o misiune nobilă. Onorariile fiecărui invitat vor fi donate unor cauze importante alese de ei. Astfel, show-ul va oferi momente memorabile telespectatorilor, sprijinind, totodată, mai multe cauze apropiate de sufletele invitaților.

Printre invitații speciali din ediția cu Bianca și Cătălin s-au mai numărat Oana Roman, Romanița Iovan, Crina Abrudan și Dana Săvuică.

Într-un videoclip publicat de Cătălin Botezatu la Instagram Story, designerul este surprins îmbrățișându-le pe Romanița Iovan, Oana Roman și Bianca Drăgușanu în timp ce Romanița spune: „Râzi acum că mai încolo nu se știe (râde)”. În aceeași filmare se aude o altă femeie întrebând: „Mai suntem prieteni?”. Răspunsul lui Botezatu nu a întârziat să apară: „Mai suntem prieteni!”.

Citește și: Cătălin Botezatu, dezvăluiri rare despre relația cu Nicolle Fota: „Este foarte tânără. Trebuie să învețe”

Cătălin Botezatu a spus că Bianca Drăgușanu se poate baza oricând pe ajutorul lui

Chiar recent, într-un interviu pentru Click!, Cătălin Botezatu spunea că a rămas în relații bune cu Bianca Drăgușanu, care i-a fost iubită în trecut.

„Ea (Bianca – n.red.) știe că în viața asta, până la capăt, dacă va avea nevoie vreodată de sprijinul meu, de ajutorul meu, voi fi acolo. Eu cred că într-o relație cel mai frumos este să rămâi prieten cu partenera respectivă și să o susții necondiționat.

Nu cred că am avut vreo relație cu care să nu rămân prieten. Nimeni din viața mea nu este dușman cu mine la momentul ăsta, pentru că așa e frumos. Dacă aș urî pe cineva sau aș vorbi urât pe cineva din viața mea, înseamnă că eu am fost de doi lei și eu am făcut alegeri proaste. Deci, tot în mine aș da”, a completat.

Citește și: Cum s-a revanșat Cătălin Botezatu față de Nicolle Fota după ce a neglijat-o: „A fost un gest care m-a impresionat”

„La Bine și la Roast”, cel mai nou show de la Pro TV

Emisiunea „La Bine și la Roast” va oferi o experiență unică în fiecare episod. O personalitate publică – actor, cântăreț, sportiv sau vedetă TV – devine ținta unor glume atent construite. Răzvan Exarhu prezintă cu noul show de la Pro TV.

„Cred că ironia nu e doar o armă. E un sport de contact. În plus, sper că vom putea convinge tot mai mulți oameni din spațiul public românesc să accepte provocarea și să urce pe scena La bine și la roast. Cu alte cuvinte, dacă ai fost vreodată sigur că lumea te iubește, hai să testăm asta… cu un microfon și o sală plină de râsete. Sau tăceri dureroase. Depinde cum suporți adevărul spus glumind. Ironia poate lega prietenii: nimic nu unește mai bine doi oameni decât o glumă acidă și un dușman comun, în fond. La bine și la roast e locul în care vii să te simți bine, dar mai ales să afli cine ești”, a spus gazda emisiunii.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News