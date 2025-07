Cum s-a revanșat Cătălin Botezatu față de Nicolle Fota după ce a neglijat-o: „A fost un gest care m-a impresionat”

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota, iubita lui, nu s-au văzut deloc în ultima lună, din cauza programului încărcat al creatorului de modă. Pentru a se revanșa, designerul a făcut un gest impresionant pentru partenera lui. În curând, cei doi vor reapărea împreună.

Cum s-a revanșat Cătălin Botezatu față de Nicolle Fota după ce a neglijat-o

Despre Cătălin Botezatu (58 de ani) și Nicolle Fota, iubita lui în vârstă de 18 ani, au circulat recent speculații cum că s-ar fi despărțit. Creatorul de modă nu a confirmat, nici infirmat zvonurile, ceea ce i-a făcut și mai curioși pe cei interesați. Nicolle a pus capăt acestor speculații dezvăluind gestul special pe care designerul l-a făcut de curând pentru ea.

Nicolle Fota a dezvăluit pentru Spynews.ro că a avut parte de o surpriză specială de la iubitul ei. Tânăra a primit un buchet de flori și o invitație la festivalul Untold, totul livrat într-un mod misterios, fără semnătură. Ulterior, modelul a aflat și cine se află în spatele acestei surprize. În spatele gestului s-a aflat chiar Cătălin Botezatu.

„Ieri, ziua mi-a început cu un gest neașteptat și plin de emoție. A fost livrat în cursul dimineții (n.r. buchet de flori), iar printre petale s-a ascuns și o surpriză, o invitație la un mare festival de muzică. Dacă inițial nu am știut de la cine este, pentru că nu era semnat, ulterior am aflat”, a declarat Nicolle Fota, pentru sursa citată.

„A fost un gest care m-a impresionat”

În ultima lună, Cătălin Botezatu a avut programul atât de încărcat încât el și iubita lui nu s-au putut întâlni deloc. Cu toate acestea, atunci când a prins ocazia, creatorul de modă a apelat la un gest prin care partenera lui să știe că ține la ea.

„Era de la Cătălin. A fost un gest care m-a impresionat, un gest foarte frumos. Legat de cum am aflat de la cine este, m-a sunat Cătălin și m-a întrebat dacă mi-au ajuns florile. A fost un moment care mi-a adus zâmbetul pe buze, după o perioadă în care nu prea am vorbit atât de des, nu ne-am mai văzut, din cauza faptului că a fost superocupat. M-am bucurat foarte tare și abia aștept să merg cu el la festival”, a mai spus manechinul.

Când se vor revedea Nicolle Fota și Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota se vor revedea pe 7 august, la Cluj, unde vor participa împreună la festivalul Untold. Cu această ocazie, cei doi vor recupera timpul în care au fost departe unul de celălalt.

„Ieri am vorbit ceva mai mult. Mi-a spus că îi pare rău că perioada aceasta a fost mai ocupat. Cât despre gestul lui, a fost unul frumos, după perioada aceasta. Abia aștept să ne vedem pe data de 7 august, după aproximativ o lună și ceva de când nu ne-am văzut. Am înțeles jobul lui. Eu am încredere în el, el are încredere în mine. Astfel nu există nicio problemă. Nu vreau să îi stric treaba, munca”, a mai adăugat iubita lui Cătălin Botezatu.

