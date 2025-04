Nicolle Fota, detalii neașteptate despre relația cu Cătălin Botezatu: „Lumea îl percepe total diferit!” Modelul îl cunoaște pe designer din adolescență

Cătălin Botezatu (58) trăiește o poveste de dragoste alături de Nicolle Fota, un model internațional în vârstă de 18 ani. Nicolle, care a câștigat titlul de Miss Fashion TV Catwalk în 2023, este nelipsită de la evenimentele de modă organizate de Cătălin și îl însoțește frecvent la diverse ocazii mondene.

Nicolle Fota, dezvăluiri despre Cătălin Botezatu

Nicolle a dezvăluit recent câteva detalii despre debutul relației cu renumitul designer. Ea a explicat că, înainte ca povestea lor de dragoste să înceapă, drumurile lor s-au intersectat în cadrul mai multor proiecte de modă. În acele momente, relația dintre ei era una strict profesională, fără să anticipeze că, mai târziu, aceasta se va transforma într-una sentimentală.

„Am avut multe prezentări prin țară, dar nu s-a înfiripat nimic la vârsta aia? Cum să mă gândesc la vârsta aia la așa ceva? (n.r. să se gândească la 16 ani la o relație cu Cătălin Botezatu) (…) Eram obișnuită cu el și cumva lumea îl percepe total diferit. El este un om foarte bun, este cel mai bun om pe care l-am întâlnit. Ce am găsit în el nu am găsit în toți băieții cu care am interacționat”– a declarat Nicolle Fota, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Deși relația lor a fost inițial privită cu scepticism, Nicolle a declarat că părinții ei au fost înțelegători și au susținut decizia ei. Cătălin, la rândul său, a subliniat că se simte bine alături de Nicolle și că diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol în relația lor.

„Părinții mei au aflat de la mine de relația cu Cătălin Botezatu. Niciodată nu le-am ascuns alor mei absolut nimic, am preferat să le spun eu înainte de a se afla public. Ai mei nu mi-au impus niciodată să fac anumite lucruri sau să îmi restricționeze cercul de prieteni sau relațiile, decizia a fost a mea.”, a declarat Nicolle pentru Spynews.ro.

Cum le răspunde Cătălin Botezatu celor care îi critică relația





Cătălin Botezatu a fost ținta unor critici dure din cauza relației sale cu Nicolle Fota, o tânără cu 40 de ani mai mică decât el. Cu toate acestea, designerul a declarat că nu este afectat de comentariile negative și că preferă să își urmeze propriile convingeri. El a subliniat că diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol pentru el și că nu își dorește o parteneră mai în vârstă, considerând că vârsta nu ar trebui să fie un criteriu în relații.

„Chiar nu comentez, pentru că acestea sunt niște frustrări. (…) Nu mai zic, că poate o să fac subiectul acestei emisiuni, foarte acid la adresa tuturor celor care comentează și care nu se văd în oglindă, care nu se uită la ei, care au iubite la fel de mici, dar de care nici măcar nu știu să aibă grijă, care nu își respectă soțiile, amantele, dar au tupeu să vorbească despre alți bărbați sau vor iubitele altor bărbați care apar în peisaj cum a apărut la mine.

Doamnele care comentează să nu mai bălească atât, nu o să îmi placă niciodată doamnele mai în vârstă. Da, le respect, dar nu o să fiu cu o doamnă mai în vârstă”, a declarat Cătălin Botezatu, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

