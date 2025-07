Ce gest a făcut Paris Hilton când a venit la Craiova. Cătălin Botezatu a dat-o de gol: „Nu a luat legătura cu nimeni din România”

Paris Hilton a fost una dintre vedetele internaționale care a atras toate privirile la festivalul IntenCity din Craiova, pe 28 iunie 2025. Cu o carieră de succes și un număr impresionant de admiratori, Paris a făcut un show memorabil pe scena festivalului, dar mai puțini știu despre gestul discret, dar extrem de generos, pe care l-a făcut în Craiova. Designerul Cătălin Botezatu, prezent la eveniment, a dezvăluit câteva detalii despre comportamentul vedetei, care au lăsat o impresie puternică asupra celor care au întâlnit-o.

Ce gest a făcut Paris Hilton când a ajuns la Craiova

Când a ajuns la Craiova pe 27 iunie, Paris Hilton a fost întâmpinată cu flori și toată atenția celor care o așteptau, dar ceea ce nu știau mulți este că vedeta a avut parte de o zi extrem de încărcată înainte de evenimentul din 28 iunie. A coborât din avion alături de fiul său, Phoenix, și a intrat direct în atmosfera plină de energie a orașului. La festivalul IntenCity, Paris a urcat pe scenă și a reușit să captiveze audiența cu un show extraordinar, plin de profesionalism și energie.

Cătălin Botezatu a avut numai cuvinte de laudă despre prestația sa, menționând că aceasta a fost „o super profesionistă”, cu o prezență de scenă remarcabilă. După spectacol, Paris a ales să se apropie de fanii săi, făcând poze cu toți cei care își doreau acest lucru, fără a se plânge de oboseală sau alte inconveniente.

Dar ceea ce a șocat pe toată lumea nu a fost doar apariția sa pe scenă sau comportamentul față de fani, ci și gestul deosebit de caritabil pe care l-a făcut în Craiova. Conform declarațiilor lui Cătălin Botezatu pentru spynews.ro, Paris Hilton a ajutat zece familii din Craiova, fără a dori să atragă atenția asupra acestui lucru.

„Ce am apreciat foarte tare este faptul că a venit cu o zi mai devreme și a făcut niște acțiuni caritabile pe cont propriu. A ajutat zece familii din Craiova, acțiune la care nimeni nu se aștepta. A fost un research personal, dacă puteți crede. Ea este cunoscută pe plan mondial pentru acțiunile caritabile pe care le face, și pe care nu le face neapărat la vedere, nu sunt pentru show.

A fost un gest foarte frumos din partea ei, a venit în liniște, fără tam-tam, a plecat la fel și nu a luat legătura cu nimeni din România care să o ajute în găsirea familiilor, ci a căutat singurăCiteşte întreaga ştire: Ce a făcut Paris Hilton pe ascuns la Craiova. Cătălin Botezatu a dat-o de gol: „A fost un gest foarte frumos din partea ei””, a spus Cătălin Botezatu pentru spynews.ro.

Citeşte si: Paris Hilton a renunțat la glamour. Cum a fost surprinsă vedeta la New York

Citeşte şi: Stilul marinăresc, trendul care a cucerit vedetele din întreaga lume. Inspiră-te de la Paris Hilton, Gigi Hadid sau Victoria Beckham!

Acest gest a venit ca o surpriză pentru cei care o cunosc pe Paris Hilton doar pentru latura sa publică, dar și ca un exemplu de generozitate discretă. Asemenea acțiuni caritabile sunt adesea necunoscute, iar Paris Hilton a demonstrat o latură umană pe care nu toți o cunosc.

„Nu este absolut deloc fițoasă”

Cătălin Botezatu a avut ocazia să socializeze cu Paris Hilton și să afle mai multe despre personalitatea acesteia, într-o întâlnire scurtă, dar extrem de plăcută. Designerul a spus că, deși Paris Hilton este o persoană extrem de cunoscută și influentă, nu a avut nicio atitudine fițoasă.

„Am vorbit cu ea, i-am spus că sunt un fan al ei, că am văzut-o în mai multe locații din lume, nu este prima dată când o văd. Nu am mai socializat până acum, este prima dată, deși, așa cum spuneam, am mai văzut-o. I-am fost prezentat dinainte, era foarte bine informată. Impresarul și impresara ei i-au povestit despre mine, de aceea a acceptat să stea de vorbă și să facă poze. Nu mi-am dorit să fiu insistent. Era planificat să stăm de vorbă mai mult, la ea în vestiar, dar, pentru că stătuse foarte mult la poze și trebuia să ajungă la hotel, la copii, eu am renunțat să îi mai răpesc din timp și am preferat să fac poze cu ea afară. Nu este absolut deloc fițoasă! Am fost singura vedetă din România pe care a preluat-o și a repostat-o”, a mai adăugat Cătălin Botezatu

„A făcut un show extraordinar. Este o super profesionistă, cu o prestanță și o prezență extraordinară. Este o tipă extrem de populară. A coborât, după spectacol, în mulțime și a făcut poze cu fanii. A făcut poze cu toată lumea care și-a dorit acest lucru, în drumul ei de la cabină până la scenă, fără să spună că este obosită, transpirată etc. Deși putea să poarte o ținută extravagantă, a ales o ținută frumoasă, sparkling, dar în același timp reținută, fără să arate foarte mult. Arată foarte bine pentru vârsta ei! În tot timpul liber a avut grijă de copiii ei, i-a plimbat prin Craiova și a fost foarte încântată de Craiova”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Spynews.ro. VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO (1 / 16)

De asemenea, el a menționat că Paris a fost foarte deschisă și amabilă în timpul întâlnirii, deși agenda sa era foarte încărcată. Botezatu a descris-o ca fiind „foarte bine informată” și a subliniat faptul că nu a dorit să o deranjeze mai mult, având în vedere că a petrecut deja mult timp cu fanii și cu ceilalți invitați.

Vizita Paris Hilton la Craiova a fost mult mai mult decât o simplă apariție la festival. Pe lângă faptul că a uimit publicul cu show-ul său, aceasta a demonstrat și o latură umană, mai puțin cunoscută, a personalității sale.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News