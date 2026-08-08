Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral. La intrarea în curte se vând roșii pe tarabă / Exclusiv

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Casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral, arată impecabil, ea fiind îngrijită de familia regretatului actor. Imobilul a fost renovat la exterior, iar curtea este aranjată în permanență. Florile sunt îngrijite, copăceii tunși, totul este curat.

În fața casei lui Alexandru Arșinel cineva vinde legume și suc de roșii

Anul acesta, în fața casei lui, aproape toată vara a “tronat” un scăunel cu roșii și suc de roșii, scoase la vânzare, după cum susțin localnicii. Chiar în curtea vilei din 2 Mai, este poziționat un cort de gradină cu o masă lungă pe care sunt așezate lădițe pline ochi cu roșii de vânzare.

Localnicii susțin că membrii familiei actorului, în special cei doi băieți ai lui – Bogdan și Cristian – îngrijesc vila și o frecventează des, iar roșiile sunt gustoase. Aceasta este poziționată într-o stațiune de pe litoral, relativ aproape de plajă.

Alexandru Arșinel s-a stins din viață pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani, pe un pat de spital. Actorul avea mai multe probleme de sănătate care s-au mai agravat în ultimii ani. El se afla internat la Spitalul Universitar din Capitală încă din 15 septembrie 2022.

Alexandru Arșinel s-a stins din viață pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani

În ultimii ani de viață, actorul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, el fiind diagnosticat cu diabet zaharat şi hipertensiune arterială. Cu 5 ani înainte să se stingă din viață, în 2017, el a fost internat pentru probleme cardiace. Atunci medicii i-au montat un stent pe o arteră a inimii. În 2013, Alexandru Arșinel a făcut un transplant renal la un spital din Cluj-Napoca.

Alexandru Arșinel a fost director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase”. Actorul era recunoscut pentru rolurile sale din filme, dar și din piesele de teatru de comedie, unde, în multe dintre ele juca alături de regretata Stela Popescu. Alexandru Arșinel s-a născut pe 4 iunie 1939 în localitatea Dolhasca din Suceava. El a urmat Facultatea de Teatru din București. De-a lungul carierei sale, Alexandru Arsinel a jucat în multe filme și piese de teatru celebre.

Actorul s-a stins din viață pe 29 septembrie 2022 și a fost înmormântat duminică, 2 octombrie 2022, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București.

„În această seară, marele actor Alexandru Arșinel, s-a stins din viață în urma unei lungi suferințe. Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București și de o săptămână se afla în secția de Terapie Intensivă. Conducere Spitalului Universitar de Urgență București transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis conducerea Spitalului Universitar de Urgență, la scurt timp după ce actorul s-a stins din viață, în septembrie 2022.

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