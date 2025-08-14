Cătălin Botezatu, dezvăluiri rare despre relația cu Nicolle Fota: „Este foarte tânără. Trebuie să învețe”

Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri rare despre relația cu Nicolle Fota, iubita lui în vârstă de 18 ani. Perechea a mers recent împreună la Untold 2025, la inițiativa creatorului de modă.

Cătălin Botezatu, detalii rare din culisele relației cu Nicolle Fota

Cătălin Botezatu s-a afișat pentru prima oară cu actuala iubită, Nicolle Fota, în această primăvară. Între designer și model este o diferență notabilă de vârstă, de 30 de ani. El are 58 de ani, ea 18. Într-un interviu recent, creatorul de modă a spus cât de mult a investit în partenera lui.

„Nicolle e un potențial de femeie, dar este foarte tânără. Eu consider că la vârsta ei lucrurile trebuie să fie făcute pas cu pas pentru că altfel o iei razna. Și e de înțeles. Nu trebuie să-i oferi unei femei de 18 ani totul. (…) O femeie nu trebuie să se transforme în altceva. Trebuie să fie docilă, trebuie să învețe, trebuie să aibă un statut și, pe urmă…”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Click!.

În cadrul aceluiași interviu, Botezatu a spus că apreciază la Nicolle faptul că este modestă și că nu umblă prin cercuri „dubioase”. Fostul jurat de la Bravo, ai stil! își dorește ca iubita lui să urmeze facultatea de Medicină, cu toate că ei s-au cunoscut datorită pasiunii lui Nicolle pentru modelling.

„Nu (a luat-o valul de când este cu el – n.red.). E foarte modestă. Din punctul acesta de vedere am apreciat la ea că nu vorbește prea mult, că nu se aruncă în cercuri din astea, cred, sper, dubioase, dar îmi doresc foarte tare să învețe și să-și termine, așa cum și-a terminat cu brio liceul, să termine și o facultate și dacă se poate Medicina, ar fi ideal”, a mai spus creatorul de modă, pentru sursa citată.

În ce relații a rămas Cătălin Botezatu cu fostele iubite

Nu în ultimul rând, Cătălin Botezatu a spus că o susține pe Nicolle atât cât poate, așa cum a făcut și cu fostele lui iubite. Cu această ocazie, designerul a adus-o în discuție pe Bianca Drăgușanu.

„Atât de mult cât pot eu să le ajut. Le voi susține și le voi împinge așa cât de mult se poate, indiferent că vor fi sau nu vor mai fi cu mine. În cazul Bianca Drăgușanu…”, a spus Botezatu.

Ce spune Cătălin Botezatu despre Bianca Drăgușanu

Creatorul de modă a spus că a rămas în relații bune cu toate femeile din viața lui.

„Ea (Bianca – n.red.) știe că în viața asta, până la capăt, dacă va avea nevoie vreodată de sprijinul meu, de ajutorul meu, voi fi acolo. Eu cred că într-o relație cel mai frumos este să rămâi prieten cu partenera respectivă și să o susții necondiționat. Nu cred că am avut vreo relație cu care să nu rămân prieten. Nimeni din viața mea nu este dușman cu mine la momentul ăsta, pentru că așa e frumos. Dacă aș urî pe cineva sau aș vorbi urât pe cineva din viața mea, înseamnă că eu am fost de doi lei și eu am făcut alegeri proaste. Deci, tot în mine aș da”, a completat.

