Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu. Alex Bădulescu a împlinit 23 de ani

Raluca Bădulescu sărbătorește ziua fiului său, Alex, care a împlinit 23 de ani. Vedeta și-a arătat mândria de mamă printr-un mesaj plin de iubire, distribuit în mediul online.

Fiul Ralucăi Bădulescu a împlinit 23 de ani

Alex Bădulescu, fiul Ralucăi Bădulescu, a împlinit 23 de ani, iar momentul nu a trecut neobservat! Deși tânărul este o prezență discretă în spațiul public, mama sa a ținut să împărtășească cu fanii o serie de imagini rare, însoțite de un mesaj emoționant și plin de iubire.

Raluca Bădulescu, recunoscută pentru energia sa debordantă și umorul autentic, a demonstrat din nou cât de mândră este de fiul său. Cu ocazia aniversării acestuia, vedeta i-a transmis un mesaj care reflectă dragostea necondiționată pe care i-o poartă.

„La mulți ani, soarele nostru! Nimeni nu este ca tine! Cea mai mare iubire din lume! Te adoră mă-ta, talentul nostru cel mai mare!”, a scris Raluca Bădulescu într-un mesaj care a însoțit fotografiile cu fiul său.

Ce relație au Raluca Bădulescu și Alex

Pe lângă succesul din carieră, Raluca Bădulescu se mândrește cu faptul că este mamă. Alex, singurul său copil, s-a născut în timpul căsătoriei cu fostul său soț, Vali Pungă, o relație ce a durat patru ani. În ciuda discreției sale, Alex rămâne un sprijin important pentru Raluca, susținând-o în toate momentele importante din viața sa.

Un exemplu recent al susținerii sale a fost înainte ca Raluca Bădulescu să pornească într-una dintre cele mai mari aventuri ale vieții sale în Republica Dominicană, pentru a comenta momentele petrecute în junglă. Alex nu doar că a încurajat-o, dar a și adus un strop de umor în momentul despărțirii temporare.

„Îți urăm cu toții succes, îți ținem pumnii, avem grijă de căței acasă, stăm cu ochii pe ei, nu îi lăsăm din vedere niciodată. Nu o să îmi lipsească, telefoanele ia-mă, du-mă, adu-mă, ajută-mă”, i-a spus acesta, spre amuzamentul tuturor.

Sursă foto: Instagram

