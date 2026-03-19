Asia Express revine cu sezonul 9 pe o rută legendară: Drumul Mătăsii. Concurenții vor traversa Uzbekistanul și China, explorând contrastele fascinante dintre tradiție și inovație. Show-ul difuzat de Antena 1 promite o aventură unică, plină de provocări care depășesc granițele obișnuitului.

România devine a doua țară din lume care pășește alături de telespectatori pe teritoriul Chinei prin intermediul acestui format. Nu mai puțin de opt etape vor fi dedicate descoperirii unei culturi atât de diverse, care îmbină peisaje spectaculoase, inovații tehnologice de ultimă generație și tradiții milenare.

„Va fi despre adaptabilitatea într‑o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul”

Pe parcursul acestei competiții, echipele vor trebui să se adapteze unui ritm amețitor. De la orașe futuriste la peisaje de poveste, de la obiceiuri străvechi la sisteme ultra-moderne, fiecare pas al călătoriei va reprezenta o lecție despre diversitate și reziliență. „Va fi despre adaptabilitatea într‑o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul”, dezvăluie echipa de producție.

Drumul Mătăsii, simbol al legăturii dintre Est și Vest, renaște prin această experiență captivantă. Așa cum în trecut a redefinit comerțul și cultura, astăzi promite să schimbe viețile celor care pornesc în această aventură. Asia Express, transmis de Antena 1, nu este doar o cursă contracronometru, ci un prilej de a vedea lumea cu alți ochi. Te va provoca să-ți depășești limitele, să înțelegi și să îmbrățișezi diversitatea. Pregătește-te: nu vei mai privi niciodată călătoriile la fel!

Foto: Antena 1

