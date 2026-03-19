Rareș Cojoc, prima apariție după anunțul divorțului de Andreea Popescu. S-a afișat alături de partenera lui de dans

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat, după mai bine de 10 ani de relație. Cei doi nu au dorit să comenteze prea mult situația, iar anunțul oficial a fost făcut de Andreea, care a ținut să precizeze că nu a fost înșelată de soțul ei. Acum, Rareș Cojoc a bifat prima apariție de la anunțul divorțului. Iată cum s-a afișat dansatorul.

Rareș Cojoc, apariție alături de partenera de dans, după anunțul divorțului

Rareș Cojoc a preferat să păstreze tăcerea după anunțul divorțului de Andreea Popescu. În timp ce ea a decis să se concentreze pe carieră și copii, dansatorul pare că își păstrează același drum: își vede de cariera înfloritoare și de concursurile la care participă. Prima apariție în public a lui Rareș Cojoc a fost alături de partenera lui de dans, Andreea Matei.

Rareș a postat o fotografie cu partenera lui de la una dintre repetiții, iar un lucru care a atras atenția a fost faptul că acesta nu doar că a etichetat-o pe Andreea Matei în fotografie, însă a pus și trei inimioare în dreptul numelui său.

După ce au fost invitați în podcastul lui Jorge, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au dat impresia unui cuplu care se luptă pentru relația lor. Mai mult, bruneta a făcut declarații care au lăsat de înțeles că nu ar fi mulțumită de căsnicia ei și că este mai mult singură.

La scurt timp după podcast, cei doi au anunțat că divorțează.

Deși nu a comentat public situația, Rareș Cojoc a continuat să posteze pe social media, însă fără să vorbească despre situație.

Primul gest care a dat de înțeles că s-a întâmplat o ruptură a fost când acesta a postat un filmuleț format din mai multe fotografii în care apărea la diferite concursuri și în diverse ipostaze cu partenera lui de dans și alte situații în care apărea doar el cu cei trei copii.

Fanii au comentat imediat că nu este nicio fotografie cu soția lui, lucru care a dat de bănuit. La scurt timp, Andreea Popescu a făcut anunțul divorțului și a ținut să precizeze că este un moment foarte dificil, însă decizia nu a venit ca urmare a presupusei infidelități a soțului ei.

Cu toate că se ține departe de declarații publice și comentarii, Rareș Cojoc continuă să fie activ pe social media, acolo unde se concentrează pe afișarea vieții sale de dansator. El și Andreea Matei, partenera lui de dans, sunt la acest moment cei mai buni dansatori din lume, obținând titlul de campioni mondial la dans sportiv.

Videoclipurile și fotografiile cu cei doi dansând dezvăluie o chimie și o conexiune puternică între cei doi, lucru necesar pentru succes în acest domeniu.

Ce spunea Andreea Popescu despre partenera lui Rareș Cojoc

Fosta soție a dansatorului a vorbit despre cum se raportează la relația acestuia cu partenera lui de dans, mai ales că cei doi sunt constant împreună, trăind ca un cuplu.

„Am primit întrebarea asta de foarte multe ori: cum mă simt să știu că el pleacă cu altă fată, mai tânără decât mine. Practic, îți împarți soțul cu altă femeie. Indirect, așa se întâmplă. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc.

Ce a făcut el a fost că mi-a dat confortul și liniștea. N-a avut momente în care să nu răspundă la telefon. Mi-a dat acest confort, încât să am încredere în el”, a declarat Andreea Popescu.

