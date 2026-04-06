Raluca Bădulescu a dat verdictul, fără rețineri. Andrea Bălan, cel mai prost îmbrăcată vedetă din România: „Nici Dumnezeu n-o mai ajută”

Raluca Bădulescu este cunoscută drept o persoană care spune lucrurilor pe nume, lucru care s-a întâmplat și de această dată. Vedeta a fost întrebată care este vedeta din România care se îmbracă cel mai prost. Fără să stea prea mult pe gânduri, blondina a nominalizat-o pe Andreea Bălan, dar a adus în discuție și alte nume cunoscute din showbiz.

Raluca Bădulescu o face praf pe Andreea Bălan: „Se îmbracă ca o țoapă”

Raluca Bădulescu a fost invitată la emisiunea Cancan Exclusiv, unde a vorbit despre ținutele vedetelor din România. Ea a fost întrebată cine se îmbracă cel mai prost din industrie, așa că a nominalizat-o pe Andreea Bălan, fără să stea pe gânduri.

Bădulescu a explicat că vedeta nu are un stil vestimentar bine definit și nu a reușit în atâția ani de carieră să își contureze o amprentă personală în privința hainelor.

„Tovarășa mea care se duce pe la 7000 de emisiuni și de care mă tot întreabă presa dacă am eu ceva cu ea, dacă m-am certat cu ea, nu m-am certat cu ea în viața mea. Eu nu mă cert cu nimeni, în primul rând. Eu doar spun realmente ce se întâmplă. Andreea Bălan de departe. Mai sunt multe oricum. Deci prost îmbrăcate sunt multe. Bine îmbrăcate sunt puține. Prost îmbrăcate sunt foarte multe”.

„Țopește orice ținută”

Raluca Bădulescu a continuat și a explicat cum Andreea Bălan reușește să facă orice ținută să pară de „țoapă”. Ea a explicată că în 30 de ani nu a reușit să își găsească stilul.

„Nu le nimerește. N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani de zile, de când lasă-mă papa la mare și până acum cred că au trecut 30 de ani, dacă în 30 de ani ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine și care să, bă, să o…eu acum o să folosesc un cuvânt care sper să nu o jignească, dar nu este un cuvânt jignitor, este o expresie căreia nu-i găsesc înlocuitor. Bă, care să o desțopească. Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește.

Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de a avea o fustiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală”, a explicat vedeta.

Ea a oferit și câteva sfaturi pentru ca ținutele ei să înceapă să fie mai bune. Să asculte stiliștii și să nu vină cu nicio idee personală.

