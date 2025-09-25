Raluca Bădulescu, mărturii șocante despre dieta ei. Ce se chinuie să consume zi de zi și nu îi iese: „Pe mine mă ceartă toată lumea”

Raluca Bădulescu este un personaj nonconformist și la fel este și dieta ei. Deși s-a operat la stomac și are o mulțime de restricții alimentare, concurenta Asia Epxress nu ține cont de nicio regulă și face doar ce îi place. Iată ce dezvăluiri șocante a făcut Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu are o dietă dezastruoasă după ce și-a micșorat stomacul

Raluca Bădulescu duce un stil de viață neconvențial si nu s-a ferit niciodată să fie sinceră în legătură cu acest aspect. Ea spune că nu ar trebui să fie luată drept exemplu de nimeni, cu atât mai puțin de persoanele operate la stomac.

Concurenta Asia Express și-a făcut operație de micșorare de stomac în urmă cu peste 10 ani. De atunci și până acum, Raluca Bădulescu a slăbit peste 70 de kilograme. Atitudinea ei a rămas aceeași, la fel ca și sex-appealul, dovadă vie că indiferent de kilograme, ea a fost același personaj efervescent și plin de viață.

Raluca a fost mereu sinceră cu privire la defectele sale și a recunoscut că nu este adepta unui stil de viață sănătos. Mai mult, ea a recunoscut că bea mereu Cola, chiar și la prima oră a dimineții.

„De Cola nu mă satur niciodată, dar nici de ciocolată. Am două mari iubiri. Nu, trei, scuze. Toate pe sănătate. Cola, ciocolata și țigările. Nici eu nu mai cunosc pe nimeni care să facă atâtea tâmpenii, practic, la un loc, însă, are grijă mereu un profesor de mine și… uitați-mă!”, a spus Raluca Bădulescu la emisiunea „MediCOOL”.

Cu toate că are obiceiuri complet nesănătoase, „Regina regească” a spus că face analize medicale regulat, pentru a se asigura că este sănătoasă.

„La șase luni, îmi fac analize tot timpul de ani de zile, să nu înțeleagă greșit cei care urmăresc acasă, cei care și-au făcut operații de gastric sleeve, bypass, și să se apuce acasă să facă lucrurile astea. Eu sunt doar un caz special”, a spus vedeta.

Nu bea apă niciodată

Vedeta a recunoscut că foarte rar bea apă. Mai mult, ea a mărturisit că își ia mereu o sticlă de jumătate de litru pentru a bea apă, dar rar reușește se ia mai mult de câteva guri.

„Eu nu am băut apă niciodată în viața asta. Eu am venit să mă certați la televizor, dar pe mine mă ceartă și acasă, părinții, fostul soț, actualul iubit care este anatomopatolog”, a spus Raluca Bădulescu.

Ea ține tot timpul câte o gustare în geantă, iar printre alimentele ei preferatele sale se numără covrigii, pizza, nelipsita ciocolată și eclerurile.

