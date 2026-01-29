Salata la pungă din supermarketuri, deși etichetată ca spălată și gata de consum, poate ascunde un pericol nevăzut. Testele de laborator arată contaminare cu bacterii periculoase, unele de mii de ori peste limitele admise.

Salata la pungă din supermarketuri este contaminată

Salata la pungă – o soluție rapidă, dar cu riscuri ascunse. Studiile de laborator arată că sortimentele promovate drept spălate și gata de consum pot fi contaminate cu bacterii periculoase, informează Observator News.

Când timpul nu e de partea ta, salata la pungă pare soluția ideală – ușor de preparat, bogată în fibre, vitamine și săracă în calorii. Totuși, analizele realizate de Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) contrazic etichetele care garantează că produsul este „spălat și gata de consum”.

„Avem o contaminare destul de mare cu bacterii din clasa enterobacteriaceelor. Înseamnă de obicei o contaminare fecaloidă sau prin sol. Nu există o valoare limită pentru salatele gata pregătite. Pentru un sandviș, nu trebuie să avem mai mult de cinci enterobacterii pe gram. Așadar, pe gramul de salată avem de o mie de ori mai mult decât limita pentru sandviș”, explică Alexandru Cîrîc, director ICA, potrivit sursei citate.

Citește și: Un grup gigantic de retail dispare de pe piață. Ce se întâmplă cu magazinele din România

Pericolele pentru sănătate

Contaminarea se produce în fiecare etapă – de la fermă la furculiță. „Atât în procesul de culegere, manipulare, lipsa igienei celor care manipulează, cât și prin insecte, animale sau păsări, care pot contamina salatele. Recunosc că și eu am căzut în această capcană. Am zis că poate păstrează savoarea salatei și nu le-am mai spălat”, mărturisește Anca Hâncu, medic nutriționist.

În plus, mediul umed din pungile de salată și sucurile naturale din frunzele tocate favorizează o dezvoltare accelerată a bacteriilor. De exemplu, 100 de bacterii de salmonella pot deveni 100.000 în doar cinci zile.

„Aceste bacterii pot fi foarte periculoase. Simptomele includ febră, crampe, dureri abdominale, diaree, iar în cazuri severe, bacteriemie, septicemie, insuficiență renală și, în cazul listeriozei, chiar deces”, avertizează Hâncu. Greu de crezut că o simplă salată poate duce la o urgenţă medicală, dar datele o confirmă.

Citește și: Cauza morții fetiței de 2 ani care a decedat după o vizită la stomatolog

Cum să consumi salata în siguranţă?

Specialiștii recomandă precauție. „Chiar dacă pe pungă scrie că salata este spălată, să o spălăm din nou. Şi nu într-o baie de apă, unde doar împrăștiem bacteriile, ci sub jet de apă, într-o strecurătoare, cât mai bine și cât mai mult”, sfătuiește Alexandru Cîrîc, director ICA.

Atenţie şi la data de expirare – dacă punga este umflată, bacteriile s-au dezvoltat deja. „După spălare, ustensilele folosite trebuie să fie diferite de cele pentru carne, ouă sau alte alimente”, adaugă Anca Hâncu.

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News