O stewardesă de 25 de ani a fost ucisă de iubitul gelos într-o cameră de hotel

Anastasia Nikulina, o rusoaică în vârstă de 25 de ani, a fost ucisă într-un hotel de lux din Dubai de iubitul ei gelos, Albert Morgan. Bărbatul a comis crima din cauza unor suspiciuni nefondate.

Anastasia Nikulina lucra ca însoțitoare de bord pentru compania Pobeda, subsidiara Aeroflot, și se afla în Dubai la momentul crimei.

Victima locuia în Sankt Petersburg cu iubitul de 41 de ani, Albert Morgan, din cauza căruia apelase în trecut la ajutorul autorităților din cauza conflictelor violente dintre ei. Potrivit Libertatea, Morgan a devenit obsedat de ideea că partenera lui ar fi implicată în activități de escortă, bazându-se pe interpretări greșite ale mesajelor personale ale acesteia.

Bărbatul a călătorit peste 4.400 de kilometri până în Dubai, însoțit de un complice, un executor judecătoresc din Sankt Petersburg. Cei doi au reușit să afle numărul camerei de hotel al Anastasiei, apoi Morgan ar fi furat un halat de la spălătorie. S-a îmbrăcat în el și a convins o cameristă să deschidă ușa camerei, pretinzând că și-a pierdut cheia.

Ca să scape de pedeapsă, criminalul a cerut să meargă pe frontul din Ucraina

Morgan susține că nu a vrut să-și omoare iubita, ci intenționa să o umilească. Criminalul voia să îi taie părul și să-i deseneze corpul cu vopsea verde. În ciuda acestor afirmații, Anastasia a fost înjunghiată de 15 ori cu o foarfecă. Tragedia a fost descoperită câteva ore mai târziu de o cameristă.

Autoritățile din Dubai, folosind camerele de supraveghere ale hotelului, au reușit să-l identifice rapid pe Morgan. Poliția rusă a fost alertată, iar bărbatul a fost arestat pe aeroportul din Sankt Petersburg. Acesta nu este primul conflict al lui Morgan cu legea, având în trecut o condamnare de 7 ani pentru infracțiuni legate de droguri.

Morgan, care și-a schimbat numele după perioada petrecută în închisoare, a încercat să evite pedeapsa prin solicitarea de a fi trimis pe front în războiul din Ucraina. „Vreau pe front, nu la închisoare!”, a declarat el, însă cererea sa a fost respinsă, iar acesta rămâne în arest pentru continuarea investigațiilor.

În Rusia, mai mulți infractori au încercat să profite de legile aprobate de Vladimir Putin pentru a se înrola ca soldați și a scăpa de pedepsele legale.

