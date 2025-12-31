Viviana Sposub și Iustin Chiroiu și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi împreună

Viviana Sposub a decis să nu se mai ascundă și să își asume relația cu Iustin Chiroiu, după despărțirea de George Burcea. Noul ei iubit este chiar fostul iubit al Carminei, fiica lui Liviu Vârciu. Iustin Chiroiu este un influencer cunoscut în mediul online.

Viviana Sposub a dat cărțile pe față. Cu cine se iubește

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au tot făcut împreună sketch-uri și clipuri amuzante pentru TikTok. Multă lume a speculat că cei doi ar avea o relație, însă niciunul dintre ei nu a confirmat informația.

Acum, nu mai sunt dubii, după ce au apărut împreună zilele trecute la premiera de gală a filmului Dragoș la țară.

Viviana a făcut gesturi tandre față de iubitul ei, iar cei doi și-au potrivit și ținutele. Vedeta a ales o rochie neagră, sexy, mulată și crăpată pe picior, în timp ce Iustin a ales un costum negru extrem de elegant.

Cei doi s-au afișat împreună, s-au îmbrățișat și s-au purtat ca un cuplu. Deși sunt doar de câteva luni împreună, cei doi se înțeleg extrem de bine și sunt de nedespărțit. Scânteile din ochii celor doi nu au lăsat loc de îndoieli cu privire la relația lor.

Viviana Sposub, o nouă relație după despărțirea de George Burcea

Viviana Sposub a avut o relație cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. În luna aprilie, Viviana a confirmat despărțirea de Burcea.

Înainte de a se cupla cu George Burcea, Viviana Sposub s-a iubit cu Ionuț Rusu. Relația lor s-a încheiat brusc, iar comediantul a suferit enorm la despărțire.

„Am simțit că nu s-a terminat cum trebuie, adică nu am avut o discuție de final, a fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora. Și cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs, dar da, a fost o perioadă grea, adică m-au ajutat prietenii, colegii, poate că nu îmi mai ziceau”, a declarat Ionuț Rusu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Acum, Viviana Sposub se bucură de tinerețe și de o nouă relație cu un bărbat care o face fericită. Rămâne de văzut unde va duce actuala relație cu influencerul și ce planuri de viitor vor avea cei doi.

