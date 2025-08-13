Viviana Sposub radiază după despărțirea de George Burcea: „Ador cum mă simt”

Viviana Sposub radiază după despărțirea de actorul George Burcea. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a trecut printr-o transformare radicală în ultimele luni, după ce s-a apucat serios de sală. Mândră de evoluția ei, influencerița a împărtășit rezultatele sale pe rețelele sociale.

Viviana Sposub radiază după despărțirea de George Burcea

După despărțirea de George Burcea (37 de ani), Viviana Sposub (27 de ani) și-a îndreptat toată atenția către un stil de viață mai activ. În consecință, tânăra de 28 de ani se laudă cu o siluetă suplă și tonifiată, dar și cu o stare de spirit mai bună, după 6 luni de sală.

„Eu și Vlad Constantin ne-am dat seama că au trecut deja 6 luni de când m-am apucat serios de sală. Ador rezultatele și ador cum mă simt”, a scris Viviana Sposub la Instagram Story.

În trecut, vorbind despre ce face pentru a se menține în formă, Viviana a dezvăluit că nu depune eforturi supraomenești. În plus, tânăra este convinsă că frumusețea vine din interior.

„Cred că frumusețea vine din interior și nu glumesc când spun asta. Nu cred că este un clișeu! Când te menții foarte bine, atât moral, cât și sufletește, cu siguranță se vede. Emani frumusețe, dar pe lângă asta, desigur, te îngrijești și ca orice femeie, mai faci un drum pe la salonul de înfrumusețare când este nevoie. Nu țin dietă, Dumnezeu m-a înzestrat cu un corp și un metabolism, încât mănânc ce vreau eu, uneori. În sensul în care, chiar mănânc de toate, dar încerc să am un echilibru, nu vreau să exagerez”, spunea Viviana Sposub în ianuarie 2024, pentru Playtech Știri.

Citește și: Motivul pentru care Viviana Sposub a renunțat la televiziune. Ce spune despre relația cu George Burcea: „Asta ne-a făcut mai puternici”

Ce a spus Viviana Sposub despre despărțirea de George Burcea

În luna aprilie, Viviana Sposub a anunțat că ea și George Burcea s-au despărțit după aproximativ patru ani și jumătate de relație.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a scris Viviana Sposub, în mediul online.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News