Viviana Sposub iubește din nou, după despărțirea de George Burcea. Cine este bărbatul care a cucerit-o

Viviana Sposub (28 ani) și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de George Burcea. Fosta prezentatoare tv s-a îndrăgostit acum de un celebru tiktoker, care în trecut a avut o relație cu Carmina, fiica lui Liviu Vârciu.

Viviana Sposub, o nouă relație după despărțirea de George Burtcea

Viviana Sposub l-a uitat de tot pe George Burcea, iar acum trăiește o poveste de iubire cu Iustin Chiroiu, fostul iubit al Carminei Vârciu, dar și al Mirunei, prezentatoare radio.

Potrivit Cancan, Viviana și Iustin au ieșit la plimbare prin oraș, sâmbătă noapte, ținându-se de mână și zâmbind.

Mai mult, cei doi nu se feresc să își facă iubirea publică, distribuind în mediul online mai multe filmulețe în care apar împreună.

Relația tiktokerului cu Miruna, prezentatoare ProFM România, s-a încheiat anul trecut, după doar câteva luni.

Nici vârsta lui Iustin, care este cu trei ani mai mic ca Viviana Sposub, nu a fost un impediment în relația lor.

Fosta prezentatoare tv și actorul s-au despărțit la începutul anului

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit definitiv în luna aprilie a acestui an, după o relație de peste patru ani și jumătate. Cei doi au devenit un cuplu în vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma”, de la Pro TV.

Actorul și prezentatoarea TV au mai fost despărțiți în trecut. În vara anului 2023, Viviana confirma că ea și George au pus punct relației lor. Câteva luni mai târziu, cei doi s-au împăcat.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a scris Viviana Sposub, în mediul online, în momentul în care a anunțat despărțirea de George Burcea.

Sursă foto: Instagram

