Viviana Sposub iubește din nou, după despărțirea de George Burcea. Cine este bărbatul care a cucerit-o

Viviana Sposub (28 ani) și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de George Burcea. Fosta prezentatoare tv s-a îndrăgostit acum de un celebru tiktoker, care în trecut a avut o relație cu Carmina, fiica lui Liviu Vârciu.
Fosta prezentatoare tv și actorul s-au despărțit la începutul anului
Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit definitiv în luna aprilie a acestui an, după o relație de peste patru ani și jumătate. Cei doi au devenit un cuplu în vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma”, de la Pro TV.
Actorul și prezentatoarea TV au mai fost despărțiți în trecut. În vara anului 2023, Viviana confirma că ea și George au pus punct relației lor. Câteva luni mai târziu, cei doi s-au împăcat.
„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a scris Viviana Sposub, în mediul online, în momentul în care a anunțat despărțirea de George Burcea.
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.