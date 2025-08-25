Ionuț Rusu, dezvăluiri despre despărțirea de Viviana Sposub: „Nu s-a terminat cum trebuie”

Ionuț Rusu a vorbit deschis despre despărțirea de Viviana Sposub și despre suferința pe care i-a provocat-o decizia tinerei. Cei doi au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri mondene, însă relația nu a durat prea mult timp.
În jurul anlui 2019, Viviana Sposub și Ionuț Rusu au început să filmeze împreună videoclipuri amuzante, iar publicul a reacționat foarte bine la ele. Mai mult, la un moment au apărut zvonuri privind o posibilă relație romantică între cei doi. Zvonurile au fost confirmate după ce cuplul a fost surprins într-un moment de tandrețe.
„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra, suntem ok. Nu ne vedem prea des. Trăiesc un adevărat vis”, a spus Ionuț Rusu la vremea aceea.
„Cred că au fost câteva luni, cred că au fost luni, nu știu exact, dar cred că au fost câteva luni de zile. Cam pe acolo aș zice, după aia am dat de femei. Glumesc, după am început să ies mai des, să cunosc și alte fete și mi-am revenit. Nu mai am rămășițe, deși mi s-a reproșat, dar nu mai am. Mi s-a reproșat în relațiile anterioare. Iubita mea mi-a zis, bine, cred că era și adevărat. Că încă am reminescen țe după relația trecută. Cred că la început mai aveam.
Cred că am discutat despre ea la început. Apropo, nu faceți asta dacă vă întâlniți cu o domnișoară, nu vorbiți despre o altă domnișoară din trecut. Cred că am discutat despre ea un pic cam mult și asta a pus-o pe gânduri. Aici îmi recunosc vina, dar ulterior chiar am dat acest subiect uitării și m-am dus mai departe”, a povestit Ionuț Rusu.
El a povestit că a simțit că nu a avut parte de o încheiere, lucru care l-a făcut să sufere mai tare.
„A fost o perioadă mai dificilă, să zic așa, pentru că a fost brusc. S-a întâmplat totul mai brusc și am simțit că nu s-a terminat cum trebuie, adică nu am avut o discuție de final, a fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora. Și cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs. A fost o perioadă grea, m-au mai ajutat prietenii, colegii. Acum sunt foarte ok”, a spus Ionuț Rusu.