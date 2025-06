George Burcea a publicat un mesaj cu subînțeles, la aproape un an de la despărțirea de Viviana Sposub.

Mesajul publicat de George Burcea la aproape un an de la despărțirea de Viviana Sposub

La începutul lunii aprilie, Viviana Sposub (27 de ani) a anunțat că ea și George Burcea (37 de ani) s-au despărțit cu mai bine de jumătate de an înainte.

Până acum, George Burcea nu a făcut nicio declarație directă pe marginea fostei relații cu prezentatoarea TV. În schimb, actorul a publicat recent un mesaj cu subînțeles.

„Ce frumoși sunt oamenii înainte să-i cunoști”, a transmis George Burcea în mediul online.

Viviana Sposub a anunțat despărțirea în mediul online

George Burcea și Viviana Sposub au devenit un cuplu în vara anului 2020, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma”, de la Pro TV. În aprilie 2025, prezentatoarea TV a anunțat că ea și actorul s-au despărțit.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea.

Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a scris Viviana Sposub, în mediul online.

George Burcea și Viviana Sposub s-au mai despărțit o dată în vara anului 2023

Nu este prima lor despărțire. În vara anului 2023, tot Viviana anunța că ea și George au decis de comun acord să încheie relația lor. La sfârșitul aceluiași an, cei doi s-au împăcat.

Viviana și George nu au detaliat niciodată motivele despărțirii lor, însă surse din preajma cuplului susțineau la acea vreme că prezentatoarea TV își dorea o schimbare de la actor. Din acest motiv, Viviana și George au făcut un pact. Au rămas prieteni până când Viviana s-a convins că actorul s-a schimbat.

Și-au mai dat o șansă la finalul anului 2023, însă relația lor s-a sfârșit definitiv anul următor.

Foto: Instagram

