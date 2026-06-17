Radu Ciucă, dezvăluiri despre relația cu Viviana Sposub. „A fost foarte intensă!” De ce s-au despărțit, de fapt. „Din acel moment, mi-a dat block, fără vreo explicație!”

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Relația dintre Radu Ciucă și Viviana Sposub a fost mult timp un subiect învăluit în mister și speculații în lumea showbizului românesc. Deși povestea lor de dragoste s-a consumat în urmă cu mai mulți ani, detalii neștiute ies abia acum la iveală.

Invitat recent să vorbească despre acel capitol discret din viața sa personală, fostul partener de ecran al lui Cătălin Măruță a făcut mărturisiri neașteptate despre modul brusc în care s-a produs ruptura definitivă și despre cum a fost afectat de o trădere amoroasă din trecut.

O poveste intensă consumată în lockdown

Contrar speculațiilor de la acea vreme, care legau despărțirea lor de plecarea Vivianei în emisiunea „Ferma”, Radu Ciucă a ținut să lămurească cronologia evenimentelor. Acesta a subliniat că povestea lor se încheiase deja de câteva luni în momentul în care vedeta a intrat în reality show-ul de la Pro TV. Presiunea acelei perioade atipice și-a spus însă cuvântul asupra dinamicii dintre ei.

„A fost o relație de câteva luni, foarte intensă, și cred că, pur și simplu, a fost o etapă care și-a consumat resursele. Cel puțin asta am simțit eu. Nu a existat, pentru mine, un motiv foarte clar pe care să-l pot numi acum. Pur și simplu s-a rupt. S-a consumat prea repede. Probabil că a contat și contextul! S-a întâmplat în perioada aceea de lockdown, de pandemie, care a pus multă presiune pe toată lumea și pe foarte multe relații”, a declarat Radu Ciucă pentru viva.ro, dând de înțeles că izolarea a accelerat sfârșitul poveștii.

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Motivul pentru care Viviana Sposub i-a dat block

Cea mai mare surpriză vine abia când vine vorba despre prezent. Cei doi nu mai păstrează absolut deloc legătura și nici măcar nu își mai adresează salutul atunci când drumurile lor se intersectează în cadrul evenimentelor mondene. Potrivit declarațiilor lui Radu Ciucă, decizia de a întrerupe orice canal de comunicare i-a aparținut în totalitate fostei prezentatoare meteo, supărată din cauza expunerii mediatice.

„Nu, nu am păstrat legătura. Deloc. Nici acum nu vorbim. Dar nu cred că a ținut neapărat de mine. Cred că, în momentul în care am spus public faptul că noi am avut o relație, într-o perioadă în care tot existau speculații, ea s-a supărat foarte tare pe mine. Și, din acel moment, mi-a dat block, fără vreo explicație.

De atunci, ne-am mai întâlnit de câteva ori pe la evenimente, dar nici măcar nu ne-am salutat. Eu am încercat la un moment dat să vorbesc cu ea, i-am dat și un mesaj, dar fără succes. Și cam acolo s-a închis tot”, a explicat acesta cu regret.

Trădarea din trecut și frica de a mai avea încredere

Pe lângă idila cu Viviana Sposub, Radu Ciucă a vorbit deschis și despre o altă experiență amoroasă extrem de complicată, descrisă metaforic prin scenariul „înșelatul cu fostul care a fost înșelat cu tine”. Deși a încercat inițial să salveze aparențele și să treacă peste infidelitate, rănile emoționale au lăsat urme adânci în comportamentul său ulterior.

„Evident că a durut. Orice trădare doare, mai ales când vine dintr-o zonă în care ai investit emoțional și în care ai avut încredere. La momentul acela am încercat să trec peste și să mai acord o șansă, dar n-am reușit. În momentul în care se rupe încrederea, foarte greu mai poți construi ceva solid. Iar eu nu mai puteam avea acea liniște.

Cu siguranță, experiența asta m-a făcut mai atent, mai rezervat, poate mai defensiv. Nu neapărat închis, dar mai atent. Am învățat să am mai multă grijă. Și da, cred foarte mult în karma și în faptul că lucrurile se întorc, într-un fel sau altul”, a concluzionat Radu Ciucă.

Foto – Facebook / Instagram

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