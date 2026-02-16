Viviana Sposub, cuvinte dulci pentru iubitul ei de Valentine’s Day. Ce surpriză i-a făcut Iustin Chiroiu

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu formează un cuplu de câteva luni și par mai îndrăgostiți că niciodată. Bărbatul și-a surprins iubita de Valentine’s Day, iar fosta prezentatoare i-a făcut o declarație de dragoste inedită.

Ce cuvinte dulci i-a spus Viviana Sposub iubitului ei

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat destul de rar împreună. Cei doi au petrecut împreună Valentine’s Day, iar Viviana Sposub i-a făcut o declarație siropoasă iubitului ei. De Ziua Îndrăgostiților, Iustin Chiroiu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar iubita lui i-a adresat câteva cuvinte frumoase.

Cu toate că nu au oficializat niciodată public relația, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu se afișează din ce în ce mai des împreună în calitate de cuplu.

Fosta prezentatoare Tv a primit un buchet superb de trandafiri de Ziua Îndrăgostiților, iar ea i-a dedicat o melodie de dragoste iubitului său.

„Pe noi ne știu toate străzile / Ne-am întâlnit cu Luna / I-am spus că îmi dai toate stelele”, sunt versurile melodiei postate de Viviana Sposub, pe Instagram.

Primele presupuneri privind relația lor au apărut după ce ambii au postat câteva videoclipuri în care apăreau amândoi, iar urmăritorii au început să bănuiască faptul că între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie.

Deși niciunul dintre ei nu au confirmat sau infirmat zvonurile, cei doi s-au afișat tot mai des împreună ca un cuplu.

Iustin Chiroiu a împlinit 25 de ani

Iustin Chiroiu este un personaj cunoscut în mediul online. Acesta are o comunitate impresionantă pe Instagram și TikTok, acolo unde face videoclipuri amuzante.

El a împlinit 25 de ani la începutul lunii februarie, eveniment pe care l-a sărbătorit alături de iubita lui în București.

În plus, cei doi au mers și în prima vacanță împreună de Revelion, când au fost împreună în Londra.

Deși nu au apărut unul alături de celălalt, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat din aceleași locații în Londra, iar fanii și-au dat seama rapid că sunt împreună în vacanță.

Cei doi s-au afișat împreună și la premiera filmului „Dragoste la țară”.

Iustin Chiroiu a avut o relație și cu Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu.

Pe de altă parte, Viviana Sposub a avut o relație de câțiva ani de zile cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, spunea fosta prezentatoare,

