Viviana Sposub, cuvinte dulci pentru iubitul ei de Valentine’s Day. Ce surpriză i-a făcut Iustin Chiroiu

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu formează un cuplu de câteva luni și par mai îndrăgostiți că niciodată. Bărbatul și-a surprins iubita de Valentine’s Day, iar fosta prezentatoare i-a făcut o declarație de dragoste inedită.
Ce cuvinte dulci i-a spus Viviana Sposub iubitului ei
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat destul de rar împreună. Cei doi au petrecut împreună Valentine’s Day, iar Viviana Sposub i-a făcut o declarație siropoasă iubitului ei. De Ziua Îndrăgostiților, Iustin Chiroiu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar iubita lui i-a adresat câteva cuvinte frumoase.
Primele presupuneri privind relația lor au apărut după ce ambii au postat câteva videoclipuri în care apăreau amândoi, iar urmăritorii au început să bănuiască faptul că între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie.
„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, spunea fosta prezentatoare,
