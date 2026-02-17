Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”

Reacții negative în rândul telespectatorilor, după difuzarea unui episod recent din Survivor. Publicul a fost nemulțumit de felul în care Naba Salem din tribul Faimoșilor a reacționat în timpul unei secvențe tensionate, iar imaginile au fost difuzate de Antena 1. Astfel, mai multe sesizări oficiale au fost făcute la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Antena 1, reclamată la CNA pentru Survivor

Antena 1 se află sub lupa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) după un episod recent din show-ul Survivor România, care a stârnit reacții aprinse în rândul telespectatorilor. Comportamentul concurentei Naba Salem a fost intens criticat pentru limbajul considerat ofensator și nepotrivit, iar publicul a reacționat vehement, cerând măsuri clare.

Tensiunile au atins cote maxime în timpul unui duel pentru eliminare între Larisa Uță și Cristian Boureanu. În loc să fie doar un simplu spectator, Naba a intervenit verbal de pe margine, iar comentariile ei au fost catalogate de mulți telespectatori drept jignitoare.

„Du-te la toaletă, la toaletă amândoi. Să se ducă în exil și cealaltă să dispară la toaletă, la toaletă cu ea. Doi terminați pe traseu. Ce bine că nu au venit aici, că-i scuipam”, a spus Naba Salem în timpul duelului.

După ce Larisa Uță a fost eliminată și și-a refuzat colegii la despărțire, Naba a continuat cu un alt comentariu tăios: „Rând pe rând să se ducă ăștia care nu vor să își învețe lecția. O voi contacta de Crăciun să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

Citește și: Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru șase săptămâni la Survivor România 2026

Citește și: Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la „Insula Iubirii”. „Nu i-am auzit inimioara, urma!”

Sesizare oficială la CNA

Atitudinea Nabei a fost percepută de mulți drept un afront direct la adresa decenței și profesionalismului unui show difuzat la ore de maximă audiență. O telespectatoare a decis să facă un pas mai departe și a trimis o sesizare oficială către CNA, solicitând o analiză detaliată a incidentului.

Citește și: Bella Santiago, reacție neașteptată despre comportamentul soțului ei, Nicu, în Survivor: „Nu mă așteptam să fie chiar așa!” De ce se teme cel mai tare

Citește și: Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”

„Eu am făcut sesizare la CNA. Ce s-a întâmplat în această seară – circul grotesc la care a trebuit să asistăm, consider că a fost o jignire a acestui post de televiziune la adresa noastră! Să permiți unui specimen analfabet cu apucături de mahalagioaică, puturoasă și prefăcută precum Naba, să comenteze în asemenea HAL la adresa unor persoane publice cu realizări adevărate în viață, și apoi să îi mai și dai drept la replică, înseamnă să desconsideri cu adevărat capacitățile intelectuale ale urmăritorilor!”, a scris o telespectatoare în mediul online.

Difuzarea unor astfel de comentarii fără o moderare adecvată a fost considerată de public o abatere de la standardele unui program de divertisment de calitate.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News