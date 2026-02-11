Marian Godină îl acuză pe Călin Donca că și-a „regizat” accidentarea de la Survivor, când a auzit că polițistul intră în competiție. Răspunsul afaceristului: „Cel mai mare polițist”

Marian Godină și Călin Donca continuă să își arunce acuzații, deși cei doi s-au intersectat doar preț de câteva minute la Survivor România. Polițistul este de părere că afaceristul și-a înscenat căderea din cocotier doar pentru a nu se afla în același loc cu el. Pe de altă parte, fostul concurent spune că Godină are o părere prea bună despre el însuși.

Marian Godină îl acuză pe Călin Donca că și-a „regizat” accidentul de la Survivor

Marian Godină a intrat în urmă cu câteva zile în tabăra Faimoșilor de la Survivor România, și deja se află în centrul unui scandal. Polițistul susține că Donca, care a părăsit emisiunea din motive medicale, și-a regizat accidentarea tocmai din cauza faptului că urma să intre el în competiție.

În cea de-a zecea ediție a show-ului filmat în Republica Dominicană, Călin Donca a căzut dintr-un cocotier, în timp ce încerca să procure hrană pentru colegii săi. Momentul nu a fost surprins de camerele de filmat, astfel că au apărut speculații conform cărora afaceristul și-a regizat accidentul.

Primul care a lansat acuzațiile a fost Marian Godină, convins fiind că acesta nu și-a dorit să se întâlnească cu el.

„Eu, când am intrat în trib, eram ferm convins că îl voi întâlni și pe Călin Donca. Cunoscându-l, știind ce îi poate mintea, tind să cred că a aflat de venirea mea aici și acea căzătură, pe care nu a văzut-o nimeni, dar despre care vorbește toată lumea, cred că este o pură invenție a omului, care se descurcă nemaipomenit la astfel de lucruri”, a afirmat Godină odată ajuns în tabăra Faimoșilor.

Naba Salem a fost de acord cu polițistul: „Nu cred nicio secundă că el a căzut”.

Răspunsul lui Călin Donca

Auzind acuzațiile ce îi sunt aduse, Călin Donca, care a părăsit emisiunea în cârje, a decis să îi răspundă lui Marian Godină.

„Din păcate, Marian are nevoie de mai multe îmbrățișări. Da (n.r. crede că s-ar fi înțeles cu Godină). Oamenii puternici niciodată nu o să te vorbească atunci când nu ești prezent. Ei vorbesc direct în față, ce au cu tine. Eu lui Cristi i-am spus în față, Larisei i-am spus în față și lui Marian, dacă aș avea ceva să îi spun, îi spun în față. Nu îi spun când nu e prezent. El mă denigrează când nu sunt eu prezent. El doarme în baraca făcută de mine”, a susținut Donca.

Mesajul acestuia a devenit și mai acid după ce a văzut imagini din tabără, în momentul în care foștii lui colegi vorbeau despre el și accidentarea sa.

„Dacă o minte atât de bolnavă crede că, vreodată, un tată cu 5 copii acasă și nevastă se aruncă din palmier ca să iasă că vine Baba Oarba Godină, cel mai mare polițist, cred că are scenarii mai proaste decât Larisa, despre care credeam că nu poate fi egalată prea ușor. Îi transmit să aibă o viață mai frumoasă, să se iubească mai mult cu soția de acasă. Doar așa va putea să își îndulcească sufletul, ca să nu ne vadă pe toți cei care contribuim cu ceva la salariul lui ca infractori. Să lase statul să decidă, iar el după aceea să se exprime”, a mai spus Călin Donca.

