Câți bani primește Marian Godină pentru participarea la Survivor. Polițistul și-a negociat dur contractul cu Antena 1

Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, a lăsat uniforma deoparte și a intrat în competiția Survivor 2026. Curajul și ambiția de a-și testa limitele într-o aventură unică l-au adus în Republica Dominicană, unde a devenit unul dintre cei mai discutați concurenți. Pentru Survivor, polițistul a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului, dar suma pe care o primește aici este incomparabil mai mare.

Ce salariu avea Marian Godină în Poliție

Marian Godină, cu o experiență de peste 17 ani în Poliția Română, activează în prezent la SAS (Serviciul pentru Acțiuni Speciale). Acest lucru îi aduce un venit lunar format din salariul de bază, sporuri pentru risc și misiuni speciale, precum și alte beneficii asociate vechimii și funcției sale. În 2026, salariul său de bază, împreună cu aceste sporuri, se ridica la aproximativ 5.300 – 5.800 de lei.

Pe lângă acest venit, Marian mai primea și norme suplimentare. Norma de hrană, care în 2026 era de circa 40 de lei pe zi, aducea un plus lunar de 1.200 – 1.300 de lei. Norma de echipament contribuia cu încă 300 – 400 de lei.

Astfel, venitul total lunar al lui Marian Godină în cadrul Poliției Române ajungea la aproximativ 7.000 de lei. Totuși, pentru a participa la Survivor 2026, el a intrat în concediu fără plată.

Câți bani primește polițistul pentru a participa la Survivor România 2026

În ciuda renunțării temporare la salariul din poliție, Marian Godină nu a rămas fără venituri. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Antena 1 îi oferă o remunerație de 2.500 de euro pentru fiecare etapă pe care o depășește în competiție. Această sumă este un stimulent financiar semnificativ, care îl motivează să reziste în condițiile dure ale show-ului.

Pe lângă aspectele financiare, Marian Godină a atras atenția publicului și prin momentele emoționante trăite în cadrul competiției.

„Încerc să îmi revin”, a mărturisit el într-un moment de vulnerabilitate, când a vorbit despre familia lui, arătând o latură mai puțin cunoscută a personalității sale.

Relațiile cu ceilalți concurenți au fost și ele intense, iar replicile sale, precum cea adresată lui Cristian Boureanu: „Tu ai obiceiul să adormi lângă…”, au stârnit discuții aprinse.

