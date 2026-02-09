Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu este măritată și locuiește în Cluj

Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor 2026, este o femeie ambițioasă care și-a construit o carieră ca însoțitoare de zbor. Determinată și creativă, promite să aducă energie și perseverență în competiție.

Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor România

Bianca Giurcanu, concurenta care promite să strălucească la Survivor 2026, aduce un mix de curaj, determinare și dorința de a demonstra că poate face față provocărilor extreme. După ce Călin Donca a fost eliminat din competiție din motive medicale, Bianca a intrat în lumina reflectoarelor, fiind pregătită să arate cât de perseverentă este.

Bianca, în vârstă de 30 de ani, are o carieră solidă ca însoțitoare de zbor pentru o companie aeriană din România. Această profesie i-a oferit nu doar șansa de a călători în întreaga lume, ci și abilități sociale valoroase.

În mediul online, ea a discutat despre avantajele și provocările acestei meserii, subliniind diferențele financiare între companiile internaționale și cele locale. Cu toate acestea, pasiunea pentru interacțiunea cu oamenii este ceea ce o motivează să continue.

Dar Bianca nu se oprește doar la cariera sa profesională. Ea a explorat și lumea artistică, făcând parte din show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities”. În această competiție, și-a demonstrat creativitatea și simțul estetic, alegând astfel să se diferențieze de sora ei, Laura Giurcanu, care a fost implicată în emisiuni de aventură.

Influencerița este măritată și locuiește la Cluj

Pe plan personal, Bianca Giurcanu trăiește o poveste de dragoste frumoasă alături de Alex Țicrea, cu care s-a căsătorit în vara anului 2023. Nunta lor a fost un eveniment spectaculos, fiind admirată de prieteni și familie.

Deși relația dintre Bianca și Laura este una apropiată, au existat momente de gelozie. Bianca a explicat, în cadrul unui interviu realizat de Selly, că această gelozie nu a fost niciodată răutăcioasă, ci mai degrabă o dorință de a împărtăși experiențele și locurile în care a fost Laura.

„Geloasă… adică când erai tu undeva, mi-ar fi plăcut să fiu cu tine, dar nu «De ce e acolo și nu eu?». Mi-ar fi plăcut să fiu în unele locuri sau să fac unele chestii pe care le-au făcut, dar nu geloasă nu rău intenționat. Mi-ar fi plăcut să fac sau să am unele lucruri pe care le ai și tu”, a declarat Bianca Giurcanu la momentul respectiv.

De ce a acceptat provocarea Survivor România

După ce mai mulți concurenți s-au accidentat și au fost nevoiți să părăsească competiția, Bianca Giurcanu a venit cu forțe proaspete în Republica Dominicană. Aflată în fața noilor ei colegi, Adi Vasile a rugat-o să spună câteva cuvinte despre ea.

„Bine v-am găsit. Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de 7 ani stau la Cluj și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele”, a spus noua concurentă de la Survivor România 2026.

