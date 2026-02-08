Cum a depășit Anca Dinicu depresia postnatală. „Am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează!” Mărturisirile actriței despre rolul de mamă

Anca Dinicu a vorbit deschis despre una dintre cele mai vulnerabile perioade din viața ei: depresia postnatală. La câteva luni după ce a devenit mamă, actrița a ales să rupă tăcerea și să împărtășească experiența emoțională intensă prin care a trecut după nașterea fiului ei, Radu, în noiembrie 2024.

Într-un interviu sincer, Anca a descris transformările profunde, fricile neașteptate și drumul lent către echilibru.

Primele luni după naștere: între bucurie și fragilitate

Pentru Anca Dinicu, maternitatea nu a însemnat doar împlinire, ci și o avalanșă de emoții greu de gestionat. Actrița recunoaște că depresia postnatală a venit pe neașteptate, chiar dacă iubirea pentru copil era uriașă. „Da, am avut și eu stări mai delicate și cred că e absolut normal. Hormonii joacă un rol uriaș, iar abia acum, după ce am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează”, a mărturisit ea, într-un interviu pentru Viva.

Schimbările fizice, nopțile nedormite și presiunea de a fi prezentă non-stop au contribuit la stările de anxietate. Anca spune că nu poate indica un moment exact în care lucrurile s-au îmbunătățit, dar procesul a fost gradual. „Cred că, treptat, odată ce corpul începe să-și revină, când nu mai simți dureri fizice și când începi să ieși din casă, lucrurile se schimbă.”

Citeşte şi: Anca Dinicu, dezvăluiri din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Cum s-a schimbat relația dintre ea și Georgian Păun după ce au devenit părinți: „Mi-a rezolvat o problemă” / Exclusiv

Citeşte şi: Ce cadou a primit Anca Dinicu de la prietena ei, Jo. Actrița a împlinit 36 de ani

Citeşte şi: Cum arată fiul Ancăi Dinicu. Actrița a făcut publică prima fotografie cu chipul fiului ei, de Crăciun

Cum a reușit să își recapete echilibrul

Actrița povestește că micile ieșiri din casă au avut un impact neașteptat de puternic asupra stării ei de spirit. „Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când am început să ies la plimbare cu cățelul sau să merg până la supermarket. Mă bucuram de parcă eram la Disneyland”, a spus ea cu sinceritate.

Aceste momente simple au ajutat-o să respire din nou, să se reconecteze cu lumea și să își recapete treptat energia. Deși nu exclude ideea unui al doilea copil, Anca recunoaște că nu se vede revenind prea curând în „caruselul” maternității.

Viața de mamă: răbdare, prezență și transformare

În spatele camerei, Anca Dinicu descoperă o versiune mai calmă și mai răbdătoare a ei. Nu vede maternitatea ca pe un sacrificiu, ci ca pe o responsabilitate care cere prezență totală. „Faptul că, efectiv, secundă de secundă trebuie să fii acolo cu totul. Nu doar prezentă fizic, ci cu toți creierii la tine”, a explicat ea.

Actrița recunoaște că această perioadă a schimbat-o profund, aducând-o mai aproape de o variantă a ei mai așezată și mai atentă la ceea ce contează cu adevărat. „Copilul are nevoie de tine constant, nu există pauză. Poate obosești, poate cedezi uneori, dar trebuie să fii acolo cu inima și cu mintea.”

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News