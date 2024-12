Cum arată fiul Ancăi Dinicu. Actrița a făcut publică prima fotografie cu chipul fiului ei, de Crăciun

Anca Dinicu (34 ani), una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a petrecut primul Crăciun cu fiul ei nou-născut. Aceasta a devenit mamă la începutul lunii noiembrie, iar de atunci s-a dedicat micuțului ei. Deși este încântată de rolul de mamă, aceasta a ales să nu îi arate chipul bebelușului ei în mediul online, până în ziua de Crăciun. Spre bucuria fanilor ei, Anca a distribuit un Story în care apare o poză cu micul Radu, sub formă de ornament de brad, alături de o imagine din copilăria actriței.

Cum arată fiul Ancăi Dinicu

Anca Dinicu lua prin surprindere întreaga lume pe 1 iunie când anunțat că este însărcinată, iar tatăl copilului ei este fostul baschetbalist Georgian Păun. La începutul lunii noiembrie a venit pe lume fiul lor, Radu, iar acum aceștia au petrecut primul Crăciun împreună, ca familie de 3.

Cu ocazia acestei zile speciale, vedeta a împărtășit un moment special cu fanii ei. Actrița a publicat pe InstaStory o imagine din fața bradului împodobit, în care stătea atârnat un glob personalizat, în care apărea fiul ei și mesajul: „Baby’s first Christmas” (n.r. Primul Crăciun al bebelușului).

Apoi, ea a publicat tot pe Instagram un videoclip adorabil în care bebelușul apare lângă brad și dă fericit din piciorușe. Clipul a fost însoțit de un mesaj al Ancăi Dinicu.

„Anul perfect, 2024. Cel mai intens și cel mai bun. Crăciunul suntem noi, sărbătoarea e în fiecare. Să vă fie bine, bine de tot! Să nu lăsați să treacă pe lângă voi ceva ce trebuie văzut, să dăruim și să iubim. Crăciun fericit și un an spectaculos!”, este mesajul transmis de Anca Dinicu.

Citește și: Cum arată apartamentul actriței Anca Dinicu. Ce a descoperit Maria Popovici când se afla în casa prietenei sale

Citește și: Preparatul tradițional pe care Jorge îl gătește în fiecare an de Crăciun pentru soție și copii: „Facem o masă mare, cum se face la români” / Exclusiv

Cum a ales Anca Dinicu numele fiului ei

Anca Dinicu povestea în urmă cu câteva luni cât de greu i-a fost să aleagă un nume pentru primul ei copil. Printre numele de pe lista actriței se afla și Radu, numele pe care micuțul îl poartă.

Citește și: Andra Marinescu, planuri mari pentru 2025: „Am reușit să trec peste momentele grele și să învăț lecții valoroase din ele” / EXCLUSIV

Citește și: „Nu sunt prieten cu niciunul.” Radu Bucălae, dezvăluiri spumoase despre colaborarea cu Romică Țociu, Adriana Trandafir și Maria Buză la Revelionul cel neBUN de la Antena 1 / Exclusiv

„Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis… Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic . Constantin sigur rămâne”, afirma Anca Dinicu în urmă cu ceva timp.

Actrița a născut în secret la începutul lunii noiembrie și a dezvăluit că a devenit mamă după câteva zile, după ce a ajuns acasă cu bebelușul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată fiul Ancăi Dinicu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News