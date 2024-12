Andra Marinescu, planuri mari pentru 2025: „Am reușit să trec peste momentele grele și să învăț lecții valoroase din ele” / EXCLUSIV

Andra Marinescu, arhitecta de la Visuri la Cheie, Pro Tv, și-a făcut planuri mari pentru anul ce vine. Vedeta Pro Tv și-a propus să găsească, în primul rând, echilibrul perfect între viața personală și cea profesională.

Pentru Andra Marinescu, 2024 nu a fost un an ușor, dar e fericită că reușit să treacă cu brio prin el. Arhitecta și-a învățat câteva lecții, după anumite momente delicate prin care a trecut.

Ce planuri și-a făcut Andra Marinescu pentru noul an?

Anul 2025 se anunță unul cu multe schimbări pentru Andra Marinescu. Arhitecta își începe anul cu multă distracție, voie bună, și un moment de mulțumire pentru toate lucrurile bune care i s-au întâmplat în 2024.

Telespectatorii o vor putea urmări pe vedeta de la Visuri la Cheie pe 31 decembrie, la PROTEVELION, unde va avea un moment de senzație. Andra Marinescu, a povestit, pentru Unica.ro, detalii din platoul de filmare PRO TV, dar a vorbit și despre planurile ei pentru anul următor.

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

Sărbătorile de iarnă ideale pentru mine sunt cele care combină atmosfera caldă și liniștită cu momentele speciale petrecute alături de familie și prieteni. Îmi imaginez zilele încețoșate, sau acoperite de zăpadă, în care casa e luminată de luminițe și are miros de cozonac proaspăt sau scorțișoară.

Îmi place să găsesc timp și pentru lucruri mai simple și liniștite. Plimbări în aer rece și curat, colinde pe fundal, un film clasic de Crăciun seara și momente de recunoștință pentru anul care a trecut. Esențial e sentimentul de pace, reconectare și răgazul de a fi prezent în fiecare clipă alături de cei dragi.

„Cea mai prețioasă amintire de sărbători rămâne, fără îndoială, momentul de suflet în care împodobeam bradul alături de tata”

Ce tradiții de Crăciun și Anul Nou respecți cu sfințenie, chiar și atunci când ai un program încărcat?

Indiferent de cât de ocupat e programul, îmi fac mereu timp pentru câteva tradiții speciale de Crăciun și Anul Nou. Crăciunul va fi mereu o sărbătoare petrecută în familie, cu liniște și pace alături de cei dragi. În noaptea de Anul Nou, păstrez obiceiul de a reflecta asupra anului ce trece și de a-mi stabili câteva rezoluții pentru anul următor. Acesta fiind un ritual care mă ajută să încep noul an cu speranță și inspirație.

Care este cea mai prețioasă amintire pe care o ai legată de sărbătorile de iarnă?

Cea mai prețioasă amintire de sărbători rămâne, fără îndoială, momentul de suflet în care împodobeam bradul alături de tata. Era un ritual simplu, dar încărcat de emoție, în care fiecare glob și fiecare lumină își găseau locul cu grijă și bucurie.

Îmi amintesc cum mă învăța să pun beteala „cum trebuie” și cum mă corecta. Dar întotdeauna cu zâmbetul pe buze – un moment pe care îl port în suflet în fiecare an.

Andra Marinescu: „Imi place să îmi fac rezoluții de Anul Nou, fiindcă mă ajută să încep anul cu un scop clar și o direcție”

Obișnuiești să îți faci rezoluții pentru anul nou? Dacă da, ce ți-ai propus pentru 2025?

Da, îmi place să îmi fac rezoluții de Anul Nou, fiindcă mă ajută să încep anul cu un scop clar și o direcție. Pentru 2025, vreau să mă concentrez mai mult pe echilibrul între viața personală și cea profesională, găsind timp pentru mine și pasiunile mele. De asemenea, îmi doresc să fiu mai disciplinată în menținerea unui stil de viață sănătos. Si să călătoresc mai mult, explorând locuri noi și ieșind din rutina zilnică.

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de la PROTEVELION? Ce surprize pregătești?

Nu ar trebui să ratați momentul de la PROTEVELION pentru că va fi plin de energie, distracție și câteva surprize pregătite special pentru această noapte unică! V-am pregătit un moment spectaculos, cu o doză bună de umor, muzică. Si ceva neașteptat, care sper să vă aducă zâmbetul pe buze și să facă trecerea în noul an mai memorabilă ca niciodată. Ne vedem acolo să sărbătorim împreună începutul lui 2025!

Cum te pregătești să întâmpini noul an? Ai un ritual special sau o superstiție la care ții?

Întâmpin noul an întotdeauna cu multă distracție, alături de prieteni și familie, într-o atmosferă plină de voie bună. De obicei, încep seara cu muzică, dans și o masă festivă. Iar la miezul nopții nu ratez șampania și urările entuziaste pentru un an mai bun.

„În 2025, îmi doresc să îmi ating noi obiective profesionale și să îmi dezvolt abilitățile într-un mod semnificativ”

Am și un mic ritual: îmi fac un moment de recunoștință pentru tot ce a fost bun în anul care se încheie și îmi propun să încep anul cu zâmbetul pe buze, crezând că astfel atrag energia pozitivă în noul an!

Anul 2024 a fost unul special pentru tine. Care a fost cea mai mare realizare de care ești mândră?

Anul 2024 a fost unul plin de provocări, dar cea mai mare realizare de care sunt mândră este că am reușit să trec peste momentele grele și să învăț lecții valoroase din ele. A fost un an de creștere personală, în care am descoperit mai multă putere și răbdare în mine decât credeam că am. Faptul că am ieșit mai puternică și mai înțeleaptă din toate aceste experiențe e, fără îndoială, cea mai mare realizare a mea.

Ce îți dorești cel mai mult să realizezi în 2025, atât în viața personală, cât și profesională?

În 2025, îmi doresc să îmi ating noi obiective profesionale și să îmi dezvolt abilitățile într-un mod semnificativ. Aș vrea să mă implic în proiecte inovatoare care să aibă un impact real și să colaborez cu oameni inspirați, extinzându-mi astfel rețeaua de contacte. Pe plan personal, îmi doresc să găsesc mai multă liniște și echilibru, pentru a putea gestiona mai bine provocările zilnice.

Andra Marinescu, la PROTEVELION, pe 31 decembrie

Într-o perioadă în care familia și timpul cu cei dragi sunt pe primul loc, cum reușești să împaci munca cu momentele de acasă?

Aștept cu mare nerăbdare sărbătorile, când indiferent de cât de ocupată aș fi, merg acasă la mama. Familia este importantă și încerc pe cât posibil să mențin un echilibru între cele două sfere. Nu zic că este ușor, însă oricât de mult de muncă ar fi, familia nu trebuie neglijată.

Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc în noaptea dintre ani la PROTEVELION?

Aș vrea să le transmit un mesaj plin de optimism și bucurie! Haideți să întâmpinăm împreună noul an cu zâmbete, distracție și multă energie pozitivă. Fie ca 2025 să ne aducă tuturor împliniri, momente de neuitat și tot ce ne dorim! Vă aștept să sărbătorim împreună!

