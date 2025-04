Cine este Elisoa Cynthia de la „Românii au talent”. Moldoveanca din Madagascar are o poveste de viață dureroasă. Soțul a lăsat-o pe drumuri

Elisoa Cynthia se numără printre concurenții ediției „Românii au talent” din această seară, 4 aprilie 2025. Moldoveanca din Madagascar a participat și la „Vocea României”, participare în urma căreia a divorțat de soț.

Cine este Elisoa Cynthia de la „Românii au talent” și „Vocea României”

Refanaharivola Elisoa Cynthia, sau moldoveanca din Madagascar, vorbește fluent cinci limbi, este reporter independent și creator de conținut online și vine în ediția „Românii au talent” din 4 aprilie pentru a-i inspira pe copiii din fața micilor ecrane.

„Prin momentul meu vreau să transmis speranță”, a spus Cynthia, la „Românii au talent”.

Elisoa Cynthia provine dintr-o familie numeroasă, cu șapte copii, în care violența era la ordinea zilei. „Părinții erau foarte violenți. Eram foarte mult bătută, cu fir electric, cu cuțite. La noi sunt foarte creativi în termeni de violență…”, a povestit.

Cu toate acestea, cu ajutorul mamei, influencerița a reușit să urmeze o facultate.

Cum a ajuns din Madagascar în Moldova

Facultatea a ajutat-o pe Elisoa Cynthia să se angajeze ca babysitter și asistent de comunicare pentru o familie germană. Acest job i-a oferit ulterior oportunitatea de a călători în Europa și mai apoi în Japonia, unde și-a cunoscut fostul soț. Cei doi s-au mutat împreună la Chișinău pe 7 februarie 2020, chiar înainte să izbucnească pandemia de COVID-19.

„A fost complicat. Izolați… Am început să cad în depresie”, a povestit Cynthia, la „Românii au talent”.

Timp de un an și jumătate după pierderea mamei, Elisoa Cynthia a urmat un tratament cu antidepresive. Totodată, tânăra a petrecut o lună într-un spital psihiatric.

„Într-o zi am spus că eu nu vreau să trăiesc așa, ca o legumă, și am decis să mă regăsesc pe mine. Și am început să scriu despre toate traumele mele. Faptul că am scris m-a eliberat foarte mult. M-am reconstruit, am renăscut”, a mai transmis tânăra.

Divorțul de soț, un moment de răscruce pentru Elisoa Cynthia

O altă provocare a fost divorțul de soțul ei. Bărbatul a lăsat-o pe Elisoa pe drumuri pentru că aceasta a ales să participe la „Vocea României”. Una dintre filmările pentru show a picat de ziua de naștere a soțului Cynthiei, care n-a putut să accepte că ea a preferat să participe la emisiunea de la Pro TV în loc să fie cu el. Când s-a întors acasă, Cynthia a povestit că a găsit toate yalele schimbate.

„Pentru mine a fost o mică moarte. A fost o Cynthia înainte de această despărțire, și a fost o altă Cynthia după. Dar acest până când am devenit altă versiune a mea, mi-a fost foarte greu”, a povestit Elisoa Cynthia, la „Românii au talent”.

Prin participarea la „Românii au talent”, Cynthia vrea să arate că poți fi fericit chiar dacă ai fost greu încercat de viață.

„În această seară, vreau să vă împărtășesc că, indiferent de greutăți, puteți rămâne veseli și plini de viață!”, va spune Cynthia în ediția de astăzi a emisiunii Românii au talent. Momentul său va îmbina muzica și povestea, oferind publicului o experiență emoționantă.

O nouă ediție a emisiunii Românii au talent este difuzată în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV.

