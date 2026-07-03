Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil la Constanța. Primele imagini

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Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte sunt oficial soț și soție! Povestea lor de dragoste a fost încununată de o ceremonie intimă și elegantă, care a marcat începutul unui nou capitol în viața celor doi îndrăgostiți. Primele imagini de la eveniment au fost publicate de cuplu în mediul online.

Cununia civilă a avut loc pe litoral, la Constanța, mirii fiind fotografiați pe faleza de lângă Cazinoul Constanța. Ținutele lor reflectă bunul gust și un simț estetic remarcabil. Modelul a optat pentru un costum ivoar cu fustă mini, o pălărie albă cu voalul înfășurat în jurul calotei. Ținuta a fost accesorizată cu sandale cu toc cui și un buchet de cale negre care a contrastat perfect cu restul ținutei. La rândul lui, Dragoș a optat pentru un costum elegant într-o nuanță bej gri.

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Cu ce se ocupă Dragoș Caliminte

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte formează de mai mulți ani un cuplu discret și împreună au o fetiță născută în iulie 2023.

Despre Dragoș Caliminte se știe că este un antreprenor de succes din Constanța. După divorțul de regizorul Bobby Păunescu, Alice a preferat să fie discretă cu viața sa personală. Cu toate acestea, în ianuarie 2026, ea a vorbit pentru Spynews despre planurile lor de nuntă: „Am stabilit data, am stabilit locația, însă nu aș vrea ca aceste detalii să le fac publice. Suntem în punctul în care trebuie să alegem partea de catering, florile, detalii, formațiile de muzică, trebuie să punem totul la punct. La acest moment am stabilit data și locația, rochia este în curs de a fi gata. Încet, încet, mai este timp. Dar am trimis deja save the date-ul pentru oameni, și odată ce stabilim toate detaliile legate de oră, locație și așa mai departe, o să trimitem și invitațiile”.

Foto: Instagram

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