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Cătălin Bordea a răspuns cu doar două cuvinte la dezvăluirile făcute de Spike despre el și Livia Eftimie. Comediantul a fost contactat de jurnaliști pentru o replică.

Cătălin Bordea, prima reacție după declarațiile lui Spike despre el și fosta soție, Livia Eftimie

Cătălin Bordea a reacționat scurt și ironic la declarațiile recente ale lui Spike, fostul lui prieten care a format un cuplu cu fosta lui soție, Liviei Eftimie. Contactat de reporterii Antena Stars, comediantul a oferit un răspuns care a stârnit curiozitatea multora. „Săracul om!”, a spus Bordea, conform Spynews. Declarația vine în contextul în care Spike a dezvăluit, în podcastul lui Mihai Morar, detalii despre relația dintre el, Livia și Bordea. Artistul a explicat că relația dintre el Livia a început după ce ea și comediantul s-au separat.

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au divorțat la notar pe 13 iulie 2023, după o relație de aproape 11 ani. Cu toate acestea, problemele din căsnicia lor începuseră cu mult timp înainte, susține Livia, care se simțea neînțeleasă și nefericită alături de comediant.

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Ce a spus Livia

În podcastul lui Mihai Morar, Spike a afirmat că Livia ar fi încercat să comunice că relația ei cu Bordea nu mai funcționa, însă acesta ar fi refuzat să accepte situația. Dezvăluirile au generat un val de controverse, iar reacția lui Cătălin Bordea, scurtă și directă, a fost interpretată de mulți ca o ironie la adresa fostului său prieten.

În acest context tensionat, Livia Eftimie a ales să păstreze discreția. Contactată la rândul ei de jurnaliști, Livia a declarat pentru Spynews: „Nu vreau să comentez. E viața mea, am trăit-o. Știu de ce m-ai sunat, dar nu vreau să ofer detalii. E viața mea personală”.

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Spike susține că Livia Eftimie s-a confruntat cu depresia

La podcastul lui Mihai Morar, Spike a spus că mariajul dintre Livia și Cătălin avea probleme grave de mult timp, iar relația lor s-a încheiat înainte ca el să intre în viața Liviei. „Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia”, a explicat artistul.

Mai mult, Spike a adus în discuție o latură sensibilă a trecutului Liviei, dezvăluind că aceasta s-a confruntat cu depresie cronică în timpul căsniciei. „Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a adăugat artistul.

Foto: Facebook; Instagram

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