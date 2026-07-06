Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf, siluetă suplă și tonifiată după doi copii. Cum s-a fotografiat la plajă

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Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf, și-a etalat silueta suplă și tonifiată la plajă. După două nașteri, Corina se bucură de o siluetă armonioasă și, totodată, de momente de relaxare alături de cei dragi.

Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf, siluetă suplă și tonifiată după doi copii

Corina Caciuc, o prezență discretă în spațiul public, se remarcă prin frumusețea ei naturală și silueta de invidiat, după ce a adus doi copii pe lume. Partenera lui Laurențiu Reghecampf a fost surprinsă pe plajă, într-un costum de baie din două piese care i-a pus în evidență formele sculptate.

Corina, care și-a dedicat timpul familiei în ultimii ani, s-a relaxat pe plajă alături de partenerul ei, antrenorul de fotbal al echipei Al-Hilal, și de o prietenă. Costumul de baie din două piese i-a subliniat abdomenul tonifiat și pielea bronzată Cu altă ocazie, Corina și Laurențiu s-au fotografiat împreună la terasă. În această imagine, Corina poartă un alt costum de baie, dintr-o singură piesă.

Recent, cuplul a avut parte de momente de neuitat. Pe 20 iunie 2026, cei doi au sărbătorit botezul fiului lor cel mic, Landon. Evenimentul a fost unul discret, cu invitați din cercul apropiat al familiei, dar a avut parte de momente speciale, cum ar fi momentul în care o tânără violonistă a acompaniat sosirea tortului festiv.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

În 2022, în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a început relația dintre el și Corina Caciuc.

„Am cunoscut-o pe Corina la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Nici nu cred că este important și că interesează pe cineva exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă de-acum încolo. Sunt foarte fericit, o iubesc. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, declara Laurențiu Reghecampf în februarie 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Foto: Instagram

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