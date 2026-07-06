Remus Truică și Diana Cîțu, nuntă de vis la Monaco, într-o vilă de lux care i-a aparținut lui Karl Lagerfeld. Loredana și Feli au cântat la eveniment

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Remus Truică și Diana Cîțu s-au căsătorit în Monaco, într-o ceremonie spectaculoasă desfășurată la faimoasa Villa La Vigie, restaurată de Karl Lagerfeld. O nuntă de vis, cu șampanie de colecție și artiști celebri.

Remus Truică și Diana Cîțu, nuntă de poveste la Monaco, într-o vilă de lux care i-a aparținut lui Karl Lagerfeld

O nuntă ca un vis, desfășurată într-un cadru de poveste pe Riviera Franceză: Remus Truică și Diana Cîțu și-au oficializat relația într-un decor exclusivist, în fața unei panorame spectaculoase cu vedere la Marea Mediterană. Evenimentul a avut loc la Villa La Vigie, o proprietate emblematică restaurată sub amprenta celebrului Karl Lagerfeld.

Situată la granița cu Monaco, această reședință luxoasă este cunoscută pentru arhitectura sa neoclasică și grădinile exotice. Alegerea locației nu a fost întâmplătoare; mirii au dorit un spațiu care să îmbine discreția cu opulența. Accesul pe proprietate se face pe un drum privat, garantând intimitate absolută. Restaurată impecabil de Lagerfeld, vila păstrează un aer boem și sofisticat, fiind ideală pentru evenimente memorabile.

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Detaliile care au transformat nunta într-un spectacol

Ceremonia a avut loc la apus, pe terasa principală, având marea ca fundal. Diana Cîțu a purtat o rochie de mireasă elegantă, creată de o casă de modă internațională, iar Remus Truică a ales un costum clasic. Invitații s-au bucurat de preparate culinare fine, realizate de chefi cu stele Michelin, și au savurat șampanie exclusivistă.

Pentru atmosfera de basm, artiști precum Feli și Loredana au încântat audiența, iar ringul de dans, amenajat deasupra stâncilor, a fost plin până în zori. Potrivit Cancan, organizarea unei astfel de nunți poate ajunge să coste între 150.000 și 500.000 de euro, în funcție de numărul de invitați și serviciile alese.

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Fosta soție a lui Remus Truică s-a recăsătorit anul trecut tot în Monaco

Remus Truică și Diana Cîțu formează un cuplu de mai bine de un deceniu, iar împreună au doi copii. Diana, femeie de afaceri în vârstă de 39 de ani, a reușit să construiască o familie solidă alături de omul de afaceri. Truică, care a fost căsătorit anterior timp de zece ani cu Irina Truică, mai are două fiice din această relație.

Monaco pare să fie un loc cu semnificație aparte pentru familia Truică. Irina Ortan și-a organizat la rândul ei propria nuntă tot în Principat, în 2025.

Foto: Instagram

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