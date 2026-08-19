Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au asumat public relația. Primele imagini din vacanța exotică în care au plecat

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Kim Kardashian trăiește din plin vara aceasta! Vedeta în vârstă de 45 de ani a împărtășit cu fanii ei momente dintr-o vacanță exotică, petrecută alături de pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, familia și copiii săi. Cei doi și-au asumat astfel public relația.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au asumat relația

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși bucurându-se de o vacanță tropicală alături de familie. Vedeta și pilotul de Formula 1 au petrecut momente de neuitat pe plajă, între selfie-uri și valuri.

„Undeva, dincolo de curcubeu”, a scris Kim Kardashian într-o postare din 17 august, sugerând atmosfera de basm a escapadei.

Într-una dintre fotografiile distribuite, cei doi sunt surprinși plimbându-se pe o plajă scăldată în soare. Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, a optat pentru o ținută lejeră, purtând pantaloni scurți negri, în timp ce Kim Kardashian a atras toate privirile într-un costum de baie verde-lime strălucitor.

Într-un alt cadru, cei doi apar într-un selfie realizat în oglindă, purtând ținute asortate în nuanțe pastelate de roz, alb și gri, înainte de a se îndrepta spre plajă.

Citește și: Alina Pușcău, despre efectele adverse ale tratamentului împotriva cancerului la sân: „A început să îmi cadă părul”

Citește și: Daciana Sârbu, cu iubitul la mare. Femeia de afaceri și Alex Ghionea, vacanță romantică în Grecia

Cei doi, însoțiți de familie în vacanța exotică

Dar vacanța nu a fost doar despre ei doi. Sora lui Kim, Khloé Kardashian, a participat și ea la distracție, alături de cei doi copii ai săi, True (8 ani) și Tatum (4 ani).

De asemenea, fotografiile publicate de vedeta americană dezvăluie momente adorabile alături de propriii copii: Chicago (8 ani), Saint (10 ani) și Psalm (7 ani). De la încercări de surfing alături de micuții ei, până la jocuri pe plajă sau momente de relaxare lângă o broască țestoasă marină, familia Kardashian a profitat din plin de fiecare clipă.

Citește și: Cheloo, declarații sincere despre experiența din Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”

Citește și: Kaia Gerber susține că a fost exorcizată în copilărie: „Am fost posedată când eram copil”

Când a început relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton

Aparițiile tot mai dese ale lui Kim și Lewis împreună au alimentat speculațiile despre natura legăturii lor. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în februarie 2026, la Paris, într-o întâlnire descrisă ca fiind „romantică”. De atunci, legătura lor pare să fi devenit din ce în ce mai apropiată.

Pilotul de curse a fost văzut alături de Kim Kardashian pe platoul de filmare al filmului „All’s Fair”, în care aceasta joacă, iar Kardashian a fost prezentă în tribune la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, în luna iunie.

Mai mult, o sursă citată de People a dezvăluit că includerea lui Lewis în momentele de familie, alături de copiii lui Kim, este semnul unei încrederi profunde.

„Kim este foarte selectivă când vine vorba despre oamenii pe care îi lasă în preajma copiilor ei. Este foarte protectoare cu ei și nu ia cu ușurință decizia de a le face cunoștință cu persoane noi”, a explicat sursa.

Nu este prima escapadă pe care cei doi o petrec împreună. În luna iulie, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost fotografiați la un lac, într-o altă vacanță relaxantă.

Atunci, pilotul de F1 a postat câteva imagini pe rețelele de socializare, însoțite de mesajul emoționant: „Ține-i aproape pe oamenii dragi ție”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kim Kardashian și Lewis Hamilton

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News