De ce nu vrea Betty Salam să devină mamă a doua oară: „Mă simțeam singură și a nimănui”

La doar 19 ani, Betty Salam a devenit mamă pentru prima oară, după ce l-a adus pe lume pe fiul său, Matthias. Acum, în cadrul unui podcast, fiica lui Florin Salam a mărturisit că nu-și mai dorește un al doilea copil, precizând și motivul din spatele acestei decizii.

Betty Salam s-a simțit singură după ce a născut

Betty Salam a devenit la o vârstă fragedă, avea doar 19 ani când a adus pe lume primul copil, pe băiețelul ei, Matthias. Într-un podcast recent, fosta concurentă de la Asia Express a recunoscut că i-a fost destul de greu în momentul în care l-a adus pe lume pe fiul ei. Deși era înconjurată de multe persoane, familie, prieteni, s-a simțit mai singură ca niciodată pentru că nu o avea pe mama ei alături.

„Când mi l-au adus pe Matthias, erau foarte mulți oameni pe lângă mine, eu nu am vrut să văd pe nimeni. Mă simțeam singură, mă simțeam a nimănui și zic: „Cum fac eu cu copilul ăsta acum?”.”, a declarat Betty Salam la podcastul încă nedifuzat al Mihaelei Moise.

De ce nu vrea să devină mamă a doua oară

Fănica, prima soție a lui Florin Salam, a murit când Betty era încă un copil, iar această absență i-a marcat profund experiența maternității și a influențat decizia, într-un fel sau altul, de a nu mai avea un al doilea copil.

„Cred că și de aici a plecat motivul pentru care n-am vrut să am copil, pentru care nici nu mai vreau să-l am pe al doilea probabil. Uite, n-am spus niciodată în viața mea așa ceva. E foarte, foarte trist. Nu, momentan nu simt să am și al doilea copil pentru că o femeie are nevoie de mamă lângă ea.”, a mai spus aceasta.

Betty Salam și Cătălin Vișinescu au fost despărțiți

Anul trecut, Betty Salam surprindea pe toată lumea când spunea că a decis să ia o pauză de la relația pe care o avea cu partenerul ei, Cătălin Vișinescu. Totuși, cei doi nu au putut sta despărțiți prea mult timp, au conștientizat care era problema în relația lor și au decis să-și mai acorde o șansă.

„Am înțeles care a fost problema de fapt. Ne-am atașat foarte mult de muncă, ne-am uitat pe noi ca relație, am pus pe primul plan munca. Acum am înțeles că familia e orice. Dacă nu există fericire într-o familie, nu mai poți da roade din niciun punct de vedere”, a mai mărturisit artista, în cadrul podcastului moderat de Jorge.

