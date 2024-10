De ce s-au despărțit Betty Salam și Cătălin Vișinescu: „Dacă nu există fericire în familie, nu mai poți da roade. Sunt un copil cu copil”

Betty Salam a surprins pe toată lumea atunci când, după o relație aparent solidă, a anunțat o pauză în căsnicia cu soțul ei, Cătălin Vișinescu. Deși părea că nimic nu putea zdruncina relația lor, cei doi foşti concurenţi de la „Asia Express” au decis să se despartă pentru o perioadă scurtă, ca să își reevalueze prioritățile și să găsească soluții la problemele care le afectau familia. Însă despre ce a stat cu adevărat la baza acestei decizii a vorbit deschis fiica lui Florin Salam, în urmă cu puţin timp.

De ce s-au despărțit Betty Salam și Cătălin Vișinescu

Betty Salam a devenit mamă la o vârstă foarte fragedă, aducându-l pe lume pe fiul său, Matthias, când avea doar 19 ani. Îmbinarea responsabilităților de mamă cu cariera muzicală nu a fost deloc ușoară, mai ales că fosta concurentă de la „Asia Express” a pierdut-o pe mama sa la o vârstă fragedă, lucru care a maturizat-o forțat. În ciuda acestor dificultăți, fiica lui Florin Salam a reușit să își continue cariera artistică, dar a ajuns într-un punct în care stresul și responsabilitățile au afectat relația cu soțul său, Cătălin Vişinescu.

„Sunt un copil cu copil, dar trebuie să îmi asum responsabilitățile pe care le am. Trebuie să înțeleg că sunt mamă, că sunt soție, că mă maturizez. Cred că nu mi-am dat voie să copilăresc, m-am maturizat mult prea devreme”, a spus Betty într-un interviu emoționant.

În cadrul unui podcastului „Vorba lu’ Jorge” recent, Betty Salam a dezvăluit detalii despre pauza pe care au luat-o ea și Cătălin. Potrivit declaraţiilor ei, cei doi au stat separat timp de două săptămâni, timp în care au realizat cât de mult își simt lipsa unul celuilalt. Această despărțire temporară i-a ajutat să reflecteze asupra problemelor care apăreau frecvent în relația lor și să descopere că, de fapt, se atașaseră prea mult de muncă, uitând să își mai acorde atenție unul celuilalt, aceasta fiind principala problemă care a dus la separare.

„Am înțeles care a fost problema de fapt. Ne-am atașat foarte mult de muncă, ne-am uitat pe noi ca relație, am pus pe primul plan munca. Acum am înțeles că familia e orice. Dacă nu există fericire într-o familie, nu mai poți da roade din niciun punct de vedere”, a mai mărturisit artista, în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Betty Salam a recunoscut că certurile frecvente dintre ea și Cătălin erau cauzate de lucruri mărunte, nesemnificative, dar care, în timp, au devenit un obstacol major în calea fericirii lor.

Fiul lui Betty Salam şi a lui Cătălin Vişinescu, afectat de separarea părinţilor

O componentă esențială a deciziei lor de a se reîmpăca a fost fiul lor, Matthias. Betty a explicat că în perioada în care ea și Cătălin au stat separați, comportamentul micuțului s-a schimbat semnificativ.

„Copilul era foarte trist. Matthias mă vedea pe mine supărată, îl vedea pe el supărat, și nu înțelegeam comportamentul lui”, a spus mai spus artista, subliniind cât de dificil a fost să își vadă copilul afectat de tensiunile dintre părinții lui.

Fiind foarte tânără când a devenit mamă, Betty Salam a recunoscut că nu a avut timp să copilărească și că a fost nevoită să se maturizeze prea devreme. De aceea, a simțit adesea că nu și-a asumat în totalitate rolul de mamă și soție, ceea ce a contribuit la tensiunile din căsnicia ei.

Betty Salam, acuzată de infidelitate, la anunţul separării de Cătălin Vişinescu

După participarea la emisiunea „Asia Express”, au apărut zvonuri conform cărora Betty Salam și Cătălin Vișinescu ar fi luat o pauză din cauza unei presupuse relații a artistei cu un alt bărbat. Aceste speculații au fost alimentate de postările de pe rețelele sociale, dar și de unele declarații ambigue. Însă artista a negat ferm aceste zvonuri, la momentul respectiv, într-un videoclip postat pe TikTok, explicând că nu există nicio altă persoană implicată și că scopul pauzei a fost de a-și regăsi liniștea și echilibrul în familie.

În cadrul podcastului moderat de Jorge, fiica lui Florin Salam a ţinut să mai menţioneze şi faptul că s-a măritat din dragoste, şi nu pentru ca ar fi fost programată nunta, aşa cum s-ar face la romi.

„Nu mi-am programat să mă mărit, nu mi-am programat să fac copil, pentru că mulți oameni spun: ‘La noi la romi așa se face’. Nu, la mine în familie nu se face așa”, a clarificat Betty Salam, demontând și miturile legate de presiunile sociale din comunitatea sa.

