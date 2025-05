De ce a divorţat, de fapt, Anamaria Prodan de Tibi Dumitrescu. Dezvăluiri uluitoare după 18 ani de la separare: „Mă rugam zi şi noapte”

Anamaria Prodan a rupt tăcerea la aproape două decenii de la separarea de primul ei soţ, Tibi Dumitrescu. Impresara a făcut mărturisiri uluitoare în podcastul său legate de divorţ, dezvăluind care a fost, de fapt, motivul real pentru care a ales să închidă un capitol important din viaţa sa cu cel cu care are două fiice.

De ce a divorţat, de fapt, Anamaria Prodan de Tibi Dumitrescu

Anamaria Prodan a fost căsătorită cu fostul baschetbalist Tibi Dumitrescu între 1998 şi 2007. Ceea ce părea o poveste de dragoste desprinsă din filme a luat sfârşit după nouă ani, când vedeta a luat decizia de a divorţa. Motivul? Dorinţa arzătoare de a avea un fiu.

„Eu îmi doream un băiat. Pentru asta am și divorțat de primul soț, de fapt. Nu a mai vrut să facem un copil, un băiat. Mă rugam zi și noapte. Diferența dintre copii era de 9 ani. Eu mi-am calculat fiecare secundă a vieții mele și am închis ochii și mi-am imaginat cum va arăta copilul meu”, a mărturisit Anamaria Prodan în cadrul podcastului ei, potrivit libertatea.ro.

Chiar dacă povestea lor s-a încheiat, relaţia dintre Anamaria Prodan şi Tibi Dumitrescu a fost una bazată pe respect, educaţie şi valori.

„Tibi era un copil cu educaţie, cu nişte părinţi foarte, foarte mari. Tatălui a fost şef la comerţ exterior, mama lui la fel. Nişte oameni ambifraţi, cu o pregătire extraordinară, cu facultate terminată în America, cu o viaţă super ordonată, super frumoasă, fără beţii, fără nimic, fără anturaje. Un om minunat”, ne-a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

Anamaria Prodan şi Tibi Dumitrescu au avut în cei nouă ani de căsnicie două fiice: Rebecca şi Sarah.

Impresara susţine că i-a rămas recunoscătoare fostului său soţ pentru tot ce au construit împreună.

„Îi datorez soţului meu, primului meu, soţului Tibi, pentru tot ceea ce am construit împreună, că şi eu cu el am construit enorm”, a mai punctat ea în cadrul emisiunii noastre.

Chiar dacă vieţile lor au luat drumuri diferite, impresara ne-a dezvăluit că Tibi Dumitrescu rămâne o prezenţă importantă în viaţa ei.

„Tibi e parte din sufletul meu. Eu dacă am nevoie vreodată pe pământul ăsta, se mi se întrâmplă ceva, eu ştiu că la orice oră din zi şi din noapte am pus mâna pe telefon şi Tibi este acolo pentru mine şi copiii mei”, a mai declarat celebra impresară la Fresh by Unica.

Tibi Dumitrescu, declaraţii despre divorţul de Anamaria Prodan

Anamaria Prodan nu a ezitat să sublinieze că decizia de a divorţa nu a fost una luată uşor.

„Sunt o familistă convinsă, cred în asta. Nu mi-a fost uşor să iau această decizie, pentru că a fost o decizie luată de mine”, a spus ea într-un interviu anterior, potrivit libertatea.ro.

Tibi Dumitrescu a confirmat, în urmă cu 15 ani, la rândul lui, că separarea lor a fost una de comun acord.

„Am suferit amândoi, iar divorţul a venit firesc, la un an şi jumătate de când hotărâserăm de comun acord să ne despărţim. Am rămas în relaţii senzaţionale, la fel ca în prima zi”, spunea Tibi Dumitrescu în 2010, potrivit sursei menţionate anterior.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

