Anamaria Prodan, despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Copilul meu a venit plângând acasă”. Reacţia lui Bebeto la logodna tatălui său / EXCLUSIV

Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, trăiește o copilărie tulburată de scandalurile mediatizate ale părinților săi. De această dată, în centrul atenției este reacția băiatului după ce tatăl său s-a logodit cu Corina Caciuc, o femeie care, potrivit Anamariei, nu face parte din aceeași lume cu fostul ei partener. Invitată la Fresh by Unica, impresara a făcut declarații surprinzătoare, vorbind sincer despre suferința fiului ei, dar și despre motivele pentru care consideră că relația Reghecampf-Caciuc este sortită eșecului.

Pentru Bebeto, imaginile din trecutul Corinei Caciuc au fost un șoc emoțional, care l-a afectat profund. Anamaria Prodan a povestit momentul în care fiul său a venit acasă plângând, după ce a văzut imaginile cu logodnica tatălui său.

Întrebată direct despre reacția lui Bebeto la logodna dintre Laurenţiu Reghecampf și Corina Caciuc, Anamaria Prodan a spus că băiatul nu este interesat de acest eveniment, dar în sufletul lui persistă o rană mult mai profundă.

Bebeto este afectat nu doar de ceea ce vede și aude acasă, ci și de ceea ce îi transmit cei din jur. O afirmație dură pe care ne-a dezvăluit-o Anamaria Prodan, este că apropiaţi ai lui Laurenţiu Reghecampf Jr. îi spun să nu procedeze, în viitor, aşa cum a făcut-o tatăl lui.

„Dar el nu are voie să judece tatăl. Iar eu îi spun întotdeauna: «Tu nu ai voie să judeci. Noi nu mai avem voie. Gata. Am judecat, că am greșit, că suntem oameni. Dar nu avem voie să ne judecăm. Tatăl tău ți-a scris un mesaj, că și-a ales viața asta. Tu trebuie să accepți. Asta este ce și-a ales. Acolo se simte bine. Dacă tatăl tău, care ți-a dat viața — cel mai frumos lucru de pe pământ — se simte bine acolo, lasă-l acolo.»”

