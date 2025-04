Anamaria Prodan, replică dură pentru Laurenţiu Reghecampf: „Că el nu voia emisiuni, că eu voiam. Dar aşa ai ajuns cine ai ajuns. Nici ca măturător nu puteai să te angajezi” / EXCLUSIV

Invitată la Fresh by Unica, Anamaria Prodan a lansat o serie de acuzații directe și ironii tăioase la adresa fostului ei soț, Laurenţiu Reghecampf, despre care a spus că este un om „artificial crescut” și complet depășit de expunerea publică. Impresara a rupt tăcerea şi a spus lucrurilor pe nume, într-un interviu incendiar.

În ciuda răbufnirii de-a lungul timpului contra fostului soţ, Anamaria Prodan a păstrat o umbră de compasiune pentru omul pe care l-a iubit. Ea susţine că Laurenţiu Reghecampf nu este o persoană rea, ci doar extrem de influențabilă și slabă din punct de vedere emoțional.

„ Greșelile pe care le-a făcut Laur, Laurențiu Reghe, le-a făcut probabil împins de altcineva, căci el nu este un om rău. Eu știu cel mai bine. El a fost doar foarte slab”, ne-a spus vedeta la Fresh by Unica.

Anamaria Prodan a folosit şi o metaforă dură, comparând dezvoltarea fostului ei partener cu un aluat care pare crescut, dar care se pleoștește imediat ce este scos din mediu. O imagine brutală, dar clară.

Chiar și în mijlocul atacului dur, Anamaria Prodan a afirmat că nu lasă pe nimeni să râdă de Reghecampf. Pentru ea, întreaga căsnicie a fost o lecție grea, poate chiar divină.

„ Dar el e un om bun, să știi. Nici azi nu permit nimănui să-l jignească sau să râdă de viața pe care și-a ales-o. Întotdeauna am zis că este o lecție pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie, poate și pentru faptul că nu mi-am ascultat părinții, că și Biblia spune că trebuie să-ți asculți părinții — ei au mai multă minte decât ai tu”, ne-a mai dezvăluit aceasta, în exclusivitate.

Rănile din trecut sunt încă vii. Anamaria Prodan ne-a mărturisit că, de-a lungul relației, a trecut peste multe lucruri care ar fi fost imposibil de acceptat pentru orice altă femeie. Iar lecția nu a fost doar pentru ea, ci și pentru copiii lor.

„Poate și pentru faptul că am forțat foarte mult norocul și am trecut, în anii ăștia, peste foarte, foarte multe lucruri peste care niciun om nu ar trebui să treacă. Și cumva că a dat lecția asta de viață copiilor mei”, a completat vedeta la Fresh by Unica.