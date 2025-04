Anamaria Prodan, despre adevăratul motiv pentru care bona Nuţi a plecat din casa ei: „Aici e o altă poveste legată tot de Reghecampf” / EXCLUSIV

Anamaria Prodan a făcut lumină într-unul dintre cele mai misterioase episoade din viața ei personală: plecarea celebrei Nuți, femeia care i-a crescut copiii și care a devenit parte din familie. Impresara a vorbit deschis la Fresh by Unica despre această ruptură temporară, dezvăluind că, în spatele deciziei, s-a aflat… nimeni altul decât Laurențiu Reghecampf.

După o prietenie care a trecut testul timpului, de peste două decenii, plecarea lui Nuți din casa Anamariei Prodan a ridicat multe semne de întrebare. Acum, vedeta a recunoscut public că totul a avut legătură cu fostul ei soț, Laurenţiu Reghecampf.

Ea a plecat, dar aici e o altă poveste tot legată de Reghecampf și care nu îmi face plăcere să mi-o amintesc. Ea a plecat… a înțeles întotdeauna ce se întâmplă, că trăia cu noi în casă și a plecat pentru un an. Exact perioada când eram cu mama”, ne-a spus Anamaria Prodan la Fresh by Unica.

Într-un moment de sinceritate maximă, Anamaria Prodan a vorbit și despre boala mamei sale și sacrificiile făcute în acea perioadă.

Vedeta a confirmat faptul că soțul ei de atunci, Laurenţiu Reghecampf, a fost cel care a generat, indirect, plecarea lui Nuți din viața familiei.

„Da. (n.r: a plecat din cauza lui Laurenţiu Reghecampf) Eu am încercat să o salvez pe mama toată perioada aia și eram plecată non-stop de acasă, cu mama în toată lumea. Am stat cu ea la șase luni în spitalul Elias, pe marginea patului. Și probabil că el a considerat că era mai ok să plece toată lumea, ca să aibă libertate de exprimare”, ne-a mărturisit vedeta.