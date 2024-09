Câți bani a primit Betty Salam pentru participarea la Asia Express 2024: „Mulțumim că ne-ați ales pe noi”

Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vișănescu, au fost eliminați de la Asia Express 2024, ei fiind prima echipă care părăsește competiția. Dar nu au plecat acasă cu mâna goală, ci cu o sumă destul de mare, primită în urma celor două etape petrecute pe Drumul Zeilor.

Câți bani a primit Betty Salam pentru Asia Express 2024

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au fost eliminați din Asia Express 2024, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă. După ce s-a accidentat la un picior, chiar în prima etapă a show-ului, Betty nu a mai continuat cursa cu aceeași intensitate și dorință ca la început. Astfel, ea și soțul ei plecat acasă, dar cu câteva mii de euro mai bogați.

Așa cum se obișnuiește, fiecare concurent își negociază banii pe care îi primește pentru fiecare etapă petrecută în competiție. Iar Betty Salam le-a cerut producătorilor 2.500 de euro pentru fiecare etapă, potrivit Gândul. Cum a rezistat două săptămâni în Thailanda, artista a plecat acasă cu 5.000 de euro.

Cei doi au părăsit emisiunea în aplauzele colegilor lor, care continuă să străbată Drumul Zeilor, în Asia Express 2024.

Artista, primul mesaj după eliminare

După ce a fost anunțată eliminarea lor de la Asia Express, Betty Salam a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat ce a însemnat pentru ea și pentru soțul ei această experiență.

„Aventura în Asia Express a luat sfârșit pentru noi din păcate, dar din fericire suntem recunoscători, deoarece am cunoscut oameni frumoși, ba chiar am legat prietenii cu ei. Dar ce am învățat din toată această călătorie? Ceva foarte important pentru mine: Să am răbdare, ba mai mult, am învățat să mă bucur de orice lucru mărunt, am mai învățat să văd răul uneori ca pe un bine. De ce? Fiindcă în Asia Express nu este ușor, poate că pe TV nu pare atât de dramatic, însă la finalul misiunilor, indiferent pe ce loc eram, aveam o satisfacție că am dus totul până la capăt, chiar dacă ne mișcam greu”, a scris artista pe pagina sa de Instagram.

„Trecând prin toate stările, nervi, foame, oboseală, stres, frustrare din cauza accidentului, dar cel mai dureros (Dorul de Matthias), am făcut cât am putut să ducem misiunile la bun sfârșit și răsuflam cu ușurință atunci când găseam cazare, cunoscând oameni minunați care ne-au primit cu toată dragostea și știam că a mai trecut o zi și cu bune și rele, dar totuși încă eram în picioare”, a continuat Betty Salam.

Artista spune că este mândră de ea și de soțul ei pentru curajul de care au dat dovadă în momentul în care au acceptat să participe la emisiune.

„Mulțumim că ne-ați ales pe noi să facem parte din acest proiect minunat, în care nici cu cei mai mulți bani de pe lume, nu poți trăi sentimentele și experiența de acolo, iar în doar două etape, am făcut atâtea chestii cât pentru o lună“. Așa că, am eu o vorbă: ZÂMBEȘTE, BETTY TE IUBEȘTE!”, a încheiat Betty Salam mesajul.

