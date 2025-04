Anda Adam, primele declarații după ce s-a întors de la Asia Express: „A fost ceva ce nu poți cumpăra cu bani”

Recent întoarsă în țară, Anda Adam, care a participat la Asia Express, sezonul 8, împreună cu soțul ei, Joseph, a oferit primele declarații despre ce a însemnat competiția pentru ea. Pe contul său de socializare, vedeta a postat mai multe imagini din cadrul emisiunii, dar a scris și un mesaj în care își exprimă aprecierea pentru tot ce a trăit de-a lungul acestor săptămâni petrecute departe de casă.

Anda Adam, primele declarații după ce s-a întors de la Asia Express

Odată cu terminarea filmărilor și recent întoarsă în țară, Anda Adam (44 de ani), care a participat la emisiune alături de soțul ei, Joseph, a scris un mesaj pe rețelele sociale despre întreagă experiență din Asia Express. Mai exact, artista și-a exprimat aprecierea pentru experiența unică trăită în cadrul emisiunii America Express, spunând că nu îi va fi dor de rucsacul său, dar cu siguranță va simți lipsa tuturor trăirilor intense și a oamenilor minunați întâlniți în această aventură.

„Nu o sa imi fie dor de rucsacul meu cu siguranta. Insa o sa imi fie dor de tot ce am putut sa traim in @americaexpressromania , pentru ca fost ceva UNIC si cea mai tare experienta din viata noastra.

Am intalnit atatia oameni minunati,am fost socati de cata bunatate poti sa gasesti in oameni care practic nu aveau mai nimic nici pentru ei, dar din NIMIC au impartit totul cu noi ( niste straini practic ) ,am ajuns in locuri in care nu credeam ca vom putea ajunge vreodata si am fost in situatii limita la care nu mi-am imaginat niciodata ca voi putea face fata„, a scris Anda Adam pe contul său de socializare.

Cântăreața a mai menționat că această experiență va rămâne o poveste pe care o va împărtăși chiar și nepoților, fiind una dintre cele mai valoroase trăiri din viața ei.

„A fost ceva ce nu poti cumpara nici cu bani, oricat de multi ai avea si experienta Asia Express a fost ceva despre care cred ca vom povesti chiar si nepotilor. Sezonul 8 Asia Express, va fi WOW credeti-ma , asa ca , sa nu cumva da il ratat„, a încheiat aceasta.

Cine ar fi câștigat Asia Express, sezonul 8

Recent, s-a aflat cine sunt câștigătorii sezonului 8 Asia Express. Mai exact, echipele care au ajuns în finală sunt formate din Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion, anunță FANATIK. Totuși, cei care au reușit să ajungă primii la Irina Fodor, în ultima etapă a competiției, au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, ei fiind declarați câștigători.

Pe lângă experiența trăită, cei doi au câștigat și sume considerabile. Fiecare dintre ei va primi aproximativ 56.500 de euro, bani care provin atât din marele premiu, cât și din sumele acumulate pe parcursul tuturor etapelor în care au fost implicați.

